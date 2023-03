12h Sebring: la Cadillac Action Express sbanca Sebring

CADILLAC SOPRAVVIVE A SEBRING La 12 ore di Sebring, seconda tappa della serie endurance nord-americana, si è corsa nel tardo pomeriggio di ieri, un giorno dopo la gara del mondiale WEC. La grande classica, molto popolata come da tradizione, ha visto il trionfo della Dallara-Cadillac del team Action Express. La compagine d'oltreoceano è riuscita a girare a proprio favore la battaglia per la prima posizione tra Acura e Porsche che si è conclusa con un incidente che ha coinvolto le tre vetture, le due Porsche di Penske e l'Acura del Wayne Taylor Racing, a nemmeno mezz'ora dalla fine.

FINALE THRILLING Momenti concitati dunque nella notte della Florida con le Porsche che dopo l'esordio difficile di Daytona - e qualche noia tecnica anche a Sebring - stavano per agguantare un risultato di tutto rispetto ma la bagarre a suon di sportellate ha visto tutti i protagonisti fuori pista. Jack Aitken, Pipo Derani e Alexander Sims sono dunque ritornati al comando con il prototipo che aveva siglato la pole position centrando così il successo anche in gara dopo che una precedente toccata con una LMP3 li aveva visti costretti ai box per riparazioni. Problemi anche per le Cadillac gestite da Ganassi e l'Acura di Shank, vincente a Daytona e poi squalificata, che ha perso una ruota. La classe LMP2 ha visto i vincitori salire sul podio assoluto concludendo terzi: John Farano, scott McLaughlin e Kyffin Simpson del team Tower si sono imposti nella classe per prototipi privati precedendo in volata il TDS Racing. In LMP3 a dettare legge è stato il team Riley.

BATTAGLIA LEXUS-PORSCHE In classe GTD-Pro è tornata ad imporsi la Porsche del team PFAFF. Laurens Vanthoor, Klaus Bachler e Patrick Pilet hanno battaglaito con la Lexus del vasser Sullivan riuscendo a mettersi davanti prima delle caution finali che hanno congelato la gara. Primo successo dunque per la nuova 992 GT3 in America con il team PFAFF che è tornato a dimostrare di che pasta è fatto nelle gare classiche d'oltreoceano. Peccato per la Ferrari 296 di Risi, sesta alla fine dopo essere stata al comando, coinvolta nell'incidente finale tra le vetture della classe assoluta. Bella animata anche la classe GT Daytona con il successo andato alla BMW M4 del Paul Miller Racing. I fedeli Bryan Sellers, Madison Snow e Corey Lewis hanno prcedeuto di appena un secondo e mezzo la vettura gemella del team Turner. Molti gli incidenti e le toccate delle vetture della seconda classe GT, decisasi nelle ultime battute.

12h Sebring, Gara

Pubblicato da Marco Borgo, 19/03/2023