Cadillac Sixty Special '54: piezz' 'e core del mitico Totò

La Cadillac Sixty Special V che vedete nella gallery qui sotto apparteneva al compianto Principe Antonio de Curtis, ovvero Totò. Un esemplare unico e cult, un vero e proprio pezzo di storia dell'automobile. ''Signori si nasce'' è il titolo di uno dei film più celebri del popolarissimo comico napoletano, e in effetti la Cadillac Fleetwood incarna al meglio lo spirito di questa battuta! Infatti, si tratta un'auto che - al tempo (il modello è del 1954) - rappresentava il massimo in termini di stile, classe ed eleganza. Il tutto ovviamente all'insegna dell’American Way of Life (qui l'asta di Cadillac ''CadMad'' da 1.000 CV).

Gli interni della Cadillac di Totò

CARROZZERIA IN TESSUTO Lunga 6 metri, ed equipaggiata con un portentoso V8 Cadillac da 5,4 litri di cilindrata, erogava una potenza massima 230 CV. L’auto monta un cambio automatico Hydra-Matic a quattro velocità, il servosterzo e il servofreno. In totale ne vennero prodotte 16.200 unità, ma la carrozzeria di questo esemplare floccata in tessuto verde la rende davvero unica al mondo. Originariamente, l'auto uscì dagli stabilimenti della General Motors con una raffinatissima livrea nera. Con ogni probabilità, la personalizzazione in tessuto fu scelta da un altro proprietario e non dal ''Principe della risata''. La targa invece è ancora l’originale degli anni ‘50: 213338 NA. Il contachilometri riporta una percorrenza di 68.837 miglia (circa 111.000 chilometri).

Il motore V8 della Cadillac di Totò

DA RESTAURARE Con le sue cromature lucenti, negli ultimi decenni questa Cadillac è passata spesso sotto i riflettori di festival ed eventi cinematografici, come una sorta di cimelio simbolo dell’eccezionale carriera di Totò. Attualmente l’auto non è in condizioni ottimali e necessita di un profondo e accurato intervento di restauro. Al momento, la Cadillac di Totò è all’asta presso la divisione italiana di Car & Classic. Negli ultimi giorni sono state fatte diverse offerte d’acquisto e (ad oggi) il valore dell’auto ha raggiunto una cifra di 17.000 euro. L’asta si concluderà il prossimo 7 maggio.