La Cadillac "CadMad" del '59 da oltre 1.000 CV all'asta da Mecum Auctions

Quella che vedete nelle foto qui sotto è la CadMad, una Cadillac Eldorado Brougham del 1959 con carrozzeria Pininfarina. Per realizzare la CadMad, 10 artigiani hanno lavorato intensamente per circa 4.000 ore su ogni aspetto dell’auto, modificando la carrozzeria per darle un aspetto unico e irripetibile, con un look simile a quello di un missile. Una sfida davvero impegnativa, ripagata nel 2019 con la conquista dell’Autorama Ridler Award, il premio più prestigioso riservato alle auto custom. La Cadillac Eldorado Brougham è una delle 99 unità costruite nel lontano 1959 con carrozzeria e interni firmati dal designer italiano Pininfarina. La CadMad (lotto R623) sarà messa all’asta dal 12 al 20 maggio alla Indy 2023 da Mecum Auctions, presso l’Indiana State Fairgrounds & Event Center di Indianapolis (qui l'asta di tre prototipi Ferrari LaFerrari).

Cadillac ''CadMad'': interni

MOSTRO DA 1.000 CV Per trasformare la CadMad in una wagon rampante, le portiere posteriori sono state rimosse, mentre il tetto è stato sostituito con quello di una Chevrolet Nomad. Gli ornamenti sul cofano, i fanali anteriori, i paraurti, la griglia, le luci posteri a pinna e i cerchi da 18 pollici dall’aspetto spavaldo fanno di questa Eldorado Brougham ''CadMad'' la regina delle hot wheels yankee. Sotto il cofano è stato installato da Nelson Racing Engines un V8 Chevrolet. Il tutto è abbinato a una trasmissione automatica presa in prestito da una Corvette 4L60E C5. Grazie a uno specifico carburante da corsa e a una coppia di generosi turbocompressori, il Big-Block della CadMad sviluppa 1.025 CV per 1.290 Nm di coppia. Nascosti sotto il pianale sul retro dell'auto si trovano il motorino di avviamento, il compressore dell'aria condizionata e l'alternatore. Il telaio si compone di tralicci in acciaio, mentre le sospensioni e i componenti dello sterzo sono realizzati a mano. L’impianto frenante si avvale di pinze freno Baer a 6 pistoncini e dischi ventilati da 14 pollici.

VEDI ANCHE

Cadillac ''CadMad'': il V8 da oltre 1.000 CV

INTERNI VINTAGE L’abitacolo della CadMad riprende lo stile esplosivo e appariscente degli esterni. Volante EVOD con strumentazione rigorosamente analogica e indicatori realizzati da Classic Instruments (qui The Beast V12). I sedili Recaro sono rivestiti in pelle pregiata proveniente da una Cadillac CTS-V del 2012. Sul retro niente divanetto, al suo posto un piano di carico realizzato da Heiden's Woodworking utilizzando legno di acero e wenge africano. Quest’ultimo si abbina alle venature del cruscotto e delle portiere dipinte a mano. La carrozzeria è rifinita con uno schema bicolore multistrato Fawntana Rose e Titanium Silver. Sebbene non sia stata comunicata la base d’asta, il valore stimato dell’auto dovrebbe attestarsi intorno ai 2,3 milioni di dollari.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/04/2023