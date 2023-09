33 pollici: praticamente la nuova Cadillac ha una TV in plancia

Negli USA, Cadillac è il marchio di lusso per eccellenza e sulla sua nuova berlina sportiva media CT5, che ha debuttato al Detroit Auto Show, cavalca l'onda delle plance digitali installando un enorme touch screen da 33 pollici. Praticamente una TV. Assolve contemporaneamente le funzioni di quadro strumenti e display per l'infotainment, in definizione 9K. Il sistema che lo fa funzionare è basato su Google e integra nativamente le Google Maps come l'assistente vocale Google Assistant. Qui sotto il video di lancio della nuova berlina.

DI CHE COSA PARLIAMO Negli USA la Cadillac CT5 è proposta con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri che eroga 237 CV e 350 Nm di coppia, oppure un V-6 biturbo da 3,0 litri, 335 CV e 550 Nm. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a 10 rapporti, con trazione integrale opzionale. Successivamente arriveranno due versioni ancora più spinte: la CT5-V, con il V-6 da 3,0 litri potenziato a 360 CV, e la CT5-V Blackwing. Non bastano però i cavalli per fronteggiare la concorrenza delle varie BMW Serie 3 e Mercedes Classe C, ed ecco che la Cadillac non rinuncia a una dotazione di aiuti alla guida all'altezza delle europee, con monitoraggio dell'angolo cieco, frenata automatica di emergenza sensibile anche al traffico laterale e riconoscimento dei segnali stradali, con guida semi autonoma SuperCruise offerta in opzione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/09/2023