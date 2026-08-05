Bugatti anticipa una nuova hypercar: torna protagonista il motore W16

Nonostante l'uscita di scena di Chiron e Mistral, (guarda Bugatti Mistral) la casa francese continua a valorizzare il celebre W16 quadri-turbo da 8 litri attraverso progetti esclusivi.

Inedito modello per la gamma speciale?

In vista della Monterey Car Week, il marchio ha diffuso due teaser dedicati a un nuovo modello sviluppato dalla divisione Programme Solitaire. Le immagini mostrano alcuni dettagli della vettura, tra cui il cofano motore e la tradizionale griglia anteriore a ferro di cavallo. Voci d corridoio non confermate fanno sapere che il progetto dovrebbe mantenere il propulsore W16, introdotto ai tempi della Veyron, confermando la volontà del costruttore di prolungarne la presenza almeno nelle realizzazioni su misura.

Design ispirato alle Bugatti più recenti

La nuova hypercar dovrebbe condividere telaio e meccanica con la Chiron, ma adottare uno stile aggiornato. La griglia anteriore appare infatti più ampia e richiama quella della Tourbillon, mentre le indiscrezioni parlano di una forte ispirazione anche alla Bolide, la sportiva destinata all'impiego in pista.

Se queste anticipazioni saranno confermate, il modello potrebbe presentare un profilo vicino a quello della Tourbillon, abbinato a componenti aerodinamiche più accentuate. La divisione Solitaire ha già realizzato due esemplari unici: la Brouillard, presentata lo scorso anno, e la FKP Hommage, entrambe sviluppate reinterpretando alcuni elementi stilistici dei modelli più rappresentativi del marchio.

La Tourbillon è il futuro della gamma

Parallelamente ai progetti speciali, prosegue lo sviluppo della Tourbillon, le cui consegne sono previste entro la fine dell'anno. A differenza delle precedenti Veyron e Chiron, il nuovo modello utilizza un V16 aspirato da 8,3 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.800 CV.

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