Black Badge Cullinan by Cyril Kongo: la Rolls Royce dipinta a mano

Se pensi che una Rolls-Royce Cullinan non sia abbastanza esclusiva, o se la versione ''standard'' della Black Badge ti sembra ancora troppo ordinaria, a Goodwood hanno la risposta per te.

Si chiama Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, una serie limitatissima di cinque esemplari unici (vere e proprie one-off) nati dalla collaborazione tra il centro stile della Casa inglese e il celebre artista multidisciplinare.

Dimentica i classici cataloghi di personalizzazione: qui parliamo di vetture trasformate in vere e proprie opere d'arte contemporanea su ruote.

Cyril Kongo a bordo di una delle Rolls Royce Cullinan che ha dipinto

Il concetto: benvenuto nel ''Kongoverse''

Il progetto è stato coordinato dai Private Office di Rolls-Royce a New York, Seul e Goodwood, spazi dedicati dove i clienti più facoltosi creano le commissioni più complesse.

L'artista Cyril Kongo ha portato all'interno dell'abitacolo il suo intero universo estetico, battezzato per l'occasione ''Kongoverse''. Se ti aspetti la classica radica o le tonalità istituzionali della pelle, sei decisamente fuori strada.

L'interno è un'esplosione di graffiti, formule matematiche, simboli e richiami alla fisica quantistica, una materia che affascina l'artista da sempre.

Rolls Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, la plancia

Un abitacolo asimmetrico e l'arte dell'aerografo

La prima cosa che noterai salendo a bordo è la totale rottura della simmetria cromatica. Per la prima volta su una Rolls-Royce, l'abitacolo è diviso in quattro zone distinte, ciascuna caratterizzata da una tonalità specifica su una base rigorosamente nera.

Il sedile del guidatpre è rosso (Phoenix Red), turchese quello per il passeggero anteriore, giallo (Forge Yellow) e mandarino i sedili posteriori. Questo schema si riflette sulle cuciture, sui cadenini dei sedili, sui monogrammi RR e persino sui tappeti in lana d'agnello.

Il vero lavoro artigianale, però, si concentra sulle superfici rigide. I 19 pannelli in legno che compongono la plancia, la console centrale e i tavolini reclinabili sono stati prima verniciati in nero e poi aerografati a mano dall'artista.

Ogni composizione è stata applicata utilizzando una combinazione di spugne, aerografi e pennelli. La preparazione ha richiesto sei mesi di studio e continui confronti tra l'artista e lo staff di Goodwood.

Per proteggere e dare profondità a questi dipinti, gli artigiani Rolls-Royce hanno applicato ben dieci strati di lacca trasparente, seguiti da un processo di levigatura e lucidatura manuale.

Rolls Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, i sedili

Un cielo fatto di equazioni e stelle cadenti

Il pezzo forte dell'intera composizione si trova sopra la tua testa. L'iconico Starlight Headliner – il cielo stellato composto da 1.344 punti a fibra ottica – è stato trasformato in una tela che riproduce costellazioni e pianeti immaginari.

Kongo non si è limitato a dipingere la pelle del soffitto: ha definito personalmente la posizione e il colore di ogni singola ''stella''. L'illuminazione varia tra il blu, il rosso, il giallo e il verde, e include otto stelle cadenti, di cui una attraversa il soffitto per tutta la sua lunghezza (un'altra prima assoluta per il marchio).

Se cerchi bene, troverai la firma ''tag'' dell'artista nascosta all'interno delle alette parasole e sotto il portellone del bagagliaio.

Rolls Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo, il cielo del padiglione

Esterno: dettagli sfumati e pinze multicolore

Anche l'esterno della vettura adotta soluzioni grafiche mai viste prima a Goodwood, pur mantenendo un certo rigore. La carrozzeria è rifinita in una tinta speciale denominata Blue Crystal Over Black: una base nera profonda arricchita da una lacca con particelle blu che brillano e cambiano riflesso sotto la luce diretta del sole.

Se osservi la fiancata, noterai la tradizionale linea dipinta a mano (Coachline) che, per la prima volta, presenta un effetto sfumato: vira dal rosso al giallo sul lato sinistro e dal mandarino al turchese su quello destro.

L'ultimo tocco di carattere? Dietro i cerchi in lega Black Badge da 23 pollici, ognuna delle quattro pinze freno è verniciata in un colore diverso, riprendendo esattamente le tonalità dominanti delle quattro zone dell'abitacolo.

Le uniche 5 Rolls Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

Già tutte assegnate

Se stai già pensando di controllare il saldo del tuo conto corrente, ti conviene risparmiare la fatica. Tutti e cinque gli esemplari della Black Badge Cullinan firmati da Cyril Kongo sono già stati venduti a collezionisti internazionali.

Resta il valore di un progetto che dimostra come il reparto Bespoke di Rolls-Royce sia ormai in grado di spingersi ben oltre il semplice concetto di auto di lusso, entrando direttamente nel territorio del collezionismo d'arte puro.

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