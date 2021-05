NOVITÀ A GETTO CONTINUO Continua la carrellata di annunci e presentazioni in casa Volkswagen: dopo la nuova piccola Polo, la cugina boema Fabia (presentata pochissimi giorni fa) e il restyling di Ibiza, l’arrivo del nuovo SUV elettrico di Audi Q4 e-tron e del cugino ID.4 GTX ad alte prestazioni, il gruppo tedesco prosegue il rinnovamento della sua gamma. Questa volta tocca alla versione a passo lungo di Tiguan, uno dei modelli di maggior successo della casa di Wolfsburg, che nella versione normale è stato rinfrescato di recente, e che abbiamo provato nella sua versione a benzina.

CAMPIONE DI INCASSI Tiguan Allspace è l’unico modello di questo SUV importato negli Stati Uniti, mentre qui da noi rappresenta circa un quinto delle vendite complessive della gamma Tiguan: dal 2007, anno del debutto, il SUV tedesco ha venduto circa sei milioni di unità, di cui 1,5 nella versione Allspace.

PIÙ LUNGA, PIÙ COMODA Per le esigenze di una famiglia più spaziosa, però, Tiguan Allspace rappresenta un’alternativa più interessante: il passo allungato (di 22 cm nel modello attuale) rende più confortevole la vita a bordo di chi siede dietro, il bagagliaio guadagna preziosi litri di spazio utile, e c’è anche la possibilità di averlo in versione a sette posti. Magari non è la più gettonata in questo periodo di pandemia, ma di sicuro è la più pratica per chi ha tanti figli (e relativi amici da scarrozzare in giro).

APPUNTAMENTO AL 12 MAGGIO La presentazione ufficiale di Tiguan Allspace sarà in diretta streaming, e si terrà il prossimo 12 maggio. Aggiorneremo questo articolo con il link della diretta quando verrà comunicato da Volkswagen.