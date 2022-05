Nuova Defender 130, via al countdown. Spunta la data del reveal

Fummo pessimisti e proiettammo la data di unveiling di nuova Defender 130 per i mesi estivi: fortunatamente, Land Rover ci ha smentito. World premiere il 31 maggio (la potrai seguire live in streaming video), e a conferma che Defender 8 posti è pronto, ecco una cartolina dal deserto. 31 maggio come data del reveal mondiale, ma anche dello start della campagna ordini ufficiale: quel giorno, si conoscerà pure il listino prezzi. Che altro, invece, già si sa della Defender XXL?

INDIZI Grazie alle numerose occasioni in cui in passato lo abbiamo sorpreso ad allenarsi di nascosto, si sa ad esempio che Defender 130 misura circa 5 metri e 10 (cioè oltre 30 cm in più rispetto a Defender 110, versione con la quale condivide la lunghezza del passo) e che al suo interno ospita 8 persone su tre file, configurazione 2-3-3. Inoltre, che la gamma propulsori sarà completa di proposte diesel e benzina con tecnologia mild hybrid, ma anche dell'opzione plug-in hybrid (P400e), nonché dell'immancabile V8 sovralimentato da almeno 525 cv. Prevista, secondo i rumor, anche una variante pick-up, eventualmente in seguito.

CARA LA MIA DEFENDER Rispetto alle Defender di taglia inferiore, è infine probabile che si posizioni notevolmente più in alto anche in termini di prezzo (da 80.000 euro?). Specie se - come è logico aspettarsi - sarà disponibile solo nei livelli di allestimento di fascia alta (SE, HSE). Appuntamento a fine maggio per farsi un'idea precisa di ogni sua caratteristica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/05/2022