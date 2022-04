Pazza idea: trasformare la Land Rover Defender in una spider

Fino a qualche annetto fa non era così bizzarro incontrare un SUV spider: c'era una volta la Range Rover Evoque Convertible, che però con il ricambio generazionale, a un certo punto, ha rinunciato alla versione decappottabile per rimanere nel solco della tradizione. Ma viaggiare con il vento tra i capelli, specie d'estate, è cosa goduriosa assai ed ecco che il carrozziere olandese Heritage Customs si è messo in testa di realizzare una versione cabrio del più recente oggetto del desiderio british: la Land Rover Defender.

Land Rover Defender: il tetto viene segato per trasformarla in spider

VEDI ANCHE

LE MODIFICHE Allestita sulla base della Defender 90 a passo corto, quella che prende il nome di Heritage Customs Valiance Convertible perde il tetto, che viene segato via, come si vede dalla foto qui sopra, e viene rimpiazzato con una capote in tela a comando elettrico. Non mancano colori realizzati ad hoc per distinguerla dalla normale produzione della Casa di Whitley. Nessuna modifica alla parte meccanica: motore e trasmissione restano invariate, mentre Heritage Customs si concentra su tetto, look e finiture, offrendo ampie possibilità di personalizzazione.

Heritage Customs Valiant Convertible: il rendering della Defender Cabrio

QUANTO COSTA Della Defender cabrio - o convertible, all'inglese - è prevista una produzione in serie limitatissima: cinque esemplari appena nel corso del 2022 (dopo, chissà...). I prezzi, stando a quanto si legge sul sito di Heritage Customs, sono di 84.700 euro: che non paiono un'enormità, visto che per una Defender 90 in Italia si spendono da 55 a 137.00 euro circa, secondo le motorizzazioni. Il bello è che della produzione prevista tre esemplari - al momento di scrivere - risultano ancora disponibili. L'acquisto si può perfezionare online, con pagamenti tramite PayPal o Google Pay. Fatevi sotto!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/04/2022