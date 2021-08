ESTATE RICCA Tante novità in arrivo per molti dei modelli della gamma BMW, che riguardano nuove motorizzazioni, tecnologia, dotazioni, nonché opzioni di design per gli esterni e per gli interni.

BMW SERIE 4 COUPÉ

La gamma della sportiva compatta tedesca si arricchisce di due varianti a trazione integrale con motori turbo benzina a quattro cilindri: BMW 430i xDrive Coupé e BMW 420i xDrive Coupé, tutte con cambio automatico Steptronic a 8 rapporti di serie. Debutta anche la versione a sola trazione posteriore della versione sportiva, la BMW M440i Coupé, che sotto il cofano monta un sei cilindri in linea a benzina da 374 CV, abbinato al cambio sportivo Steptronic a 8 velocità e al differenziale M Sport sull'asse posteriore.

BMW Serie 4 Coupé Potenza 0-100 km/h Consumo (l/100 km) CO2 BMW 420i xDrive Coupé 184 CV 7,8 secondi 6,6 151 BMW 430i xDrive Coupé 245 CV 5,7 secondi 6,9 157 BMW M440i Coupé 374 CV 4,8 secondi 7,4 167

BMW SERIE 4 CABRIO

Per la versione scoperta arriva invece un nuovo diesel sei cilindri in linea da 286 CV e una coppia massima di 650 Nm. Potenza ed efficienza sono aiutati dalla tecnologia mild-hybrid a 48V. Scatto 0-100 km/h in 5,8 secondi, consumo di 6 l/100 km ed emissioni di CO2 156 g/km.

NUOVI COLORI Per entrambe le varianti di carrozzeria viene ampliata anche la scelta di colori: debuttano infatti l’Individual Aventurin Red metallic e la variante M Brooklyn Grey metallic, disponibili per il modello M Sport e le M. La coupé potrà inoltre avere - su richiesta - nuovi rivestimenti dei sedili in Sensatec perforato disponibili in quattro colori.

BMW SERIE 3

Le novità relative ai rivestimenti interni sono già disponibili per BMW Serie 3 Berlina e Touring, in combinazione con i sedili sportivi opzionali. Sempre per questo modello è disponibile anche il colore Individual Aventurin Red.

BMW SERIE 1 e SERIE 2 GRAN COUPÉ

La principale novità per questi modelli riguarda la funzione cargo, disponibile come pacchetto opzionale per BMW Serie 1: l'angolo degli schienali dei sedili posteriori può essere regolato a piacimento, così da poter contare su un aumento della capacità del bagagliaio di circa 40 litri. La casa di Monaco assicura che, anche in posizione completamente verticale, il comfort dei sedili posteriori è assicurato, “almeno sulle brevi distanze”. In futuro il pacchetto portaoggetti per BMW Serie 1 prevederà anche una rete di stivaggio sulla destra del bagagliaio.

COLORI Per la piccola tedesca arriverà il colore Snapper Rocks Blue metallizzato, mentre sulla Serie 2 Gran Coupé sono previste le colorazioni Phytonic Blue metallizzato e Skyscraper Grey metallizzato.

BMW SERIE 5, BMW SERIE 6 GRAN TURISMO E BMW M5

Già disponibile di serie per i modelli superiori, arriva anche per le grandi berline tedesce il climatizzatore automatico a quattro zone - opzionale - per il controllo separato della temperatura e del tasso di aerazione sia per il guidatore sia per il passeggero anteriore, nonché per i lati destro e sinistro della zona posteriore dell’auto. Il climatizzatore comprende anche un filtro per nanoparticelle che migliora ulteriormente la qualità dell’aria a bordo.

MODELLI PLUG-IN

A partire dal mese di luglio tutti i modelli PHEV di BMW Serie 3, BMW Serie 5, BMW Serie 7 e BMW X5 saranno riconoscibili per i nuovi dettagli di design esterni e interni. Sul portellone posteriore e sulla fiancata anteriore arriva una nuova scritta “electrified by i”. Gli stemmi BMW sul cofano, sul portellone, sui cerchioni delle ruote e sul volante aggiungono anche il bordo BMW i Blue. Per la sola BMW Serie 5 Touring PHEV arrivano cinque varianti di cerchi in lega da 19 pollici.

GOMME GREEN I modelli ibridi plug-in di BMW X5 monteranno i nuovi pneumatici Pirelli Pirelli realizzati con gomma naturale certificata FSC (ossia coltivata in maniera sostenibile) e arricchiti da Rayon, materiale di rinforzo per pneumatici derivato dal legno. Per il momento sono disponibili nella misura da 22 pollici, e solo per il modello BMW X5 xDrive45e.

BMW SERIE 6 GRAN TURISMO E BMW X6

Disponibili su richiesta da oggi per la granturismo tedesca i sedili multifunzionali M, con poggiatesta integrati e supporto laterale e per le spalle ottimizzato, regolazione elettrica della seduta, dell'angolo e della larghezza dello schienale, del supporto per le gambe e dell'altezza del poggiatesta. Per quanto riguarda il SUV, invece, arriva il colore Piemont Red metallic, e su richiesta un rivestimento del tetto color antracite.

ADAS

Aggiornato il sistema di assistenza alla guida Lane Departure Warning, che diventa ancora più preciso: a velocità superiori ai 70 km/h il sistema aiuta il guidatore a evitare il cambio di corsia involontario, avvertendo il conducente tramite una vibrazione del volante. Con il nuovo aggiornamento, quando si percorrono strade sterrate e strette, con una larghezza di corsia inferiore a 2,60 metri e senza delimitazione di corsia centrale, la vibrazione del volante sarà annullata e permetterà quindi di utilizzare il bordo esterno della corsia senza sentire il volante che continua a vibrare.

SU QUALI MODELLI La nuova funzione verrà messa a disposizione di serie su tutti i modelli di BMW Serie 3, BMW Serie 4, BMW Serie 5, BMW Serie 6, BMW Serie 7, BMW Serie 8, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW M3, BMW M4, BMW M5 e BMW M8.