IL TEST DRIVE IN VIDEO In tempi di strenua lotta alle emissioni, tutti guardano - non senza sospetto - alle auto plug-in hybrid. Parlo di quelle con un motore termico sotto al cofano e la possibilità di viaggiare a benzina, come nel caso di questa BMW 330e Sport 2020, ma con un propulsore che nel suo insieme è ibrido, con batterie che si ricaricano anche dalla presa di corrente e che mi permettono di viaggiare per alcune decine di chilometri senza sprecare una sola goccia di benzina.

TRA LUCI E OMBRE In pratica il casa-ufficio si può fare al costo della corrente elettrica, ma in viaggio non ho l'ansia da ricarica che mi potrebbe dare un'auto elettrica. E trattandosi di una BMW, dalla Serie 3 plug-in hybrid mi aspetto anche prestazioni ed emozioni all'altezza del brand. Riuscirà a darmele? Tutte le risposte, insieme con considerazioni fondamentali su capacità di carico, autonomia, tempi di ricarica e prezzi, nel video della prova che trovate qui sotto nella gallery. Qui un ulteriore approfondimento sulla BMW 330e,