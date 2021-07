LA MOBILITÀ DI DOMANI Pur in tempi incerti come quelli che stiamo vivendo, una cosa è sicura: il futuro della mobilità sarà molto diverso dal presente. Soprattutto nelle grandi città, dove si fa più pressante la necessità di ridurre le emissioni e il numero di auto che ogni giorno ne intasano le strade. BMW sta lavorando attivamente per affrontare il problema, e non solo nel mondo delle quattro ruote: sono state di recente inaugurate le “zone verdi” per le sue vetture plug-in, e presentato ufficialmente il suo scooter elettrico CE 04. Il reparto di ricerca e sviluppo di BMW ha presentato oggi il concept Dynamic Cargo per una cargo e-bike (molto diffuse nel Nord Europa, ancora poco dalle nostre parti) e Clever Commute, un nuovo monopattino elettrico.

DYNAMIC CARGO

Una cargo bike elettrica con tre ruote e versatile, buona per essere usata tutto l’anno. Se una bicicletta (anche e-bike) è infatti un’ottima alternativa nei mesi più caldi dell’anno, con l’abbassarsi delle temperature, e le condizioni della strada che si fanno meno agevoli (ghiaccio o bagnato sull’asfalto), molti ciclisti preferiscono tornare a bordo della loro automobile. Lo stesso dicasi se occorre portarsi appresso un po’ di materiale che non sta in una normale borsa da portapacchi, per esempio le borse della spesa. Laddove le cargo bike tradizionali sono piuttosto ampie, pesanti e scomode da condurre, il prototipo BMW si caratterizza per la parte anteriore del telaio collegata a quello posteriore tramite un perno che permette alla struttura di inclinarsi in curva, così che la parte dietro rimanga più stabile anche nei cambi di direzione.

VERSATILE Diversamente dalla maggior parte delle cargo bike, quella di BMW prevede la parte destinata al carico nel posteriore, che si presta a essere personalizzata e modificata in base alle diverse esigenze del proprietario: si possono portare bagagli e borse, bambini, ma anche tavole da surf, e volendo anche trasformare il “bagagliaio” in una sdraio improvvisata. Da ultimo, è previsto - ma nelle immagini non si vede - un sistema modulare per tenersi al riparo dalle intemperie, rendendo questa cargo bike ben sfruttabile anche con la brutta stagione.

CLEVER COMMUTE

Ormai protagonisti - nel bene e nel male - delle nostre città, i monopattini elettrici sono versatili, puliti e permettono di spostarsi rapidamente su distanze brevi, il fantomatico “ultimo miglio”. Al momento i monopattini si dividono sostanzialmente in due categorie: quelli più grandi, che offrono maggior sicurezza e stabilità alla guida, che però sono scomodi da portare sui mezzi pubblici o da caricare in auto, e quelli più compatti, facili da trasportare ma con una stabilità ridotta.

UNISCE DUE MONDI Il concept Clever Commute di BMW risponde a entrambe le esigenze. È compatto una volta richiuso, così da occupare poco spazio sui mezzi pubblici o nel baule dell’auto: la pedana si ripiega ai lati e la ruota posteriore può essere alloggiata nel vano che si viene così a creare, riducendo notevolmente lo spazio occupato dal monopattino. In questa configurazione può essere anche portato in giro come un piccolo trolley, aiutato anche dalla spinta - ridotta - del motore nella ruota anteriore. Le dimensioni particolarmente contenute gli permettono di essere riposto facilmente anche nel baule di una Serie 3 berlina o di una Mini.

BATTERIE PORTATILI Come per la cargo ebike Dynamic Cargo, anche il monopattino ha una batteria capace di offrire un’autonomia superiore ai 20 km; volendo, gli accumulatori di entrambi i concept possono essere rimossi dalla loro sede e caricati a casa.

NON SI FARANNO (O QUASI) BMW ha già dichiarato di non intendere avviare la produzione di Dynamic Cargo o di Clever Commute, ma sono aperte discussioni e trattative con possibili licenziatari del progetto.