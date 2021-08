SI RIPARTE? Estate, periodo di magra per il settore, ma anche quello in cui è possibile spuntare buoni affari: se le vendite di luglio non sono andate bene, ad agosto il mercato si prepara a ripartire di slancio, con il rinnovo degli incentivi statali per il 2021 (anche per l’acquisto di auto usate, anche se in questo caso la situazione è ancora ferma). Per l’occasione, le offerte auto si moltiplicano, non ultima quella di Citroen, che ha rinnovato la sua campagna “Ecobonus Rottamazione”.

GLI INCENTIVI Oltre al rifinanziamento degli incentivi per le fasce inquinanti 0-60 gr/km di CO2 (le auto elettriche e le plug-in) e 61-135 gr/km di CO2, tra le principali novità del Sostegni bis varato dal Governo c’è la possibilità di beneficiare degli incentivi statali sui veicoli commerciali leggeri, anche con prodotto finanziario leasing.

L’OFFERTA CITROEN A partire da agosto, Citroën rinnova la sua operazione promozionale “Ecobonus Rottamazione”, che garantisce i benefici degli incentivi statali su tutta la sua gamma di prodotti, autovetture e veicoli commerciali, sia termici che elettrificati, e senza limiti di CO2, quindi anche per vetture con emissioni superiori ai 135 gr/km di CO2: in questo caso, i vantaggi per il cliente possono arrivare fino a 8.000 euro. Nel caso di acquisto oppure di leasing di un veicolo commerciale leggero Citroën, la Marca offre vantaggi fino a 17.000 euro. A questi, infine, si possono aggiungere anche gli eventuali incentivi regionali (come quelli della Lombardia).

QUALI MODELLI Gli incentivi riguardano tutta la gamma: dalla piccola citycar Citroën C1 fino alla grande monovolume Citroën SpaceTourer, passando da Nuova Citroën C3, Nuova Citroën C4, fino alla gamma SUV, composta da Nuovo SUV Citroën C3 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross. Per quanto riguarda le auto elettriche, abbiamo invece Nuova Citroën ë-C4, Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In, ë-SpaceTourer ed ë-Berlingo.