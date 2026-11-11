Auto elettriche, ecco quanto petrolio si risparmia ogni giorno

La crescente adozione delle auto elettriche permette di ridurre sensibilmente i consumi di petrolio, con tutti i vantaggi del caso dal punto di vista ambientale. Secondo un'analisi di Transport & Environment (T&E), a 5 anni dalla COP26 di Glasgow le auto elettriche sono diventate uno strumento ancora più efficace per tagliare i consumi di greggio. I veicoli elettrici rappresentano il modo più efficace per ridurre la domanda di petrolio, migliorare la sicurezza energetica e diminuire le emissioni.

Sebbene oggi le auto elettriche rappresentino appena il 4,2% del parco auto circolante globale, costituiscono comunque il 25% delle vendite di auto nuove in tutto il mondo, rispetto al 6,6% di cinque anni fa. Questa forte crescita nella vendita delle BEV ha permesso di passare da un risparmio di 215.000 barili al giorno nel 2021 a 1,2 milioni di barili al giorno oggi. Un risparmio quantificato in circa l'1,2% del consumo globale.

Allo stesso tempo, gli autobus elettrici rappresentano ormai il 5% della flotta globale, mentre i camion elettrici si attestano all'1%, ma in alcuni Paesi superano il 50% delle nuove immatricolazioni. Transport & Environment stima che questi veicoli consentano di risparmiare fino a 320.000 barili di petrolio al giorno. Poiché il trasporto su strada consuma quasi la metà di tutto il petrolio mondiale, la transizione ai veicoli elettrici è fondamentale per ridurre la dipendenza dal greggio.

Guardando avanti, T&E prevede che con le politiche attualmente in vigore entro il 2034 le auto elettriche porteranno a un risparmio di circa 5,8 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo l'associazione, accelerare l'adozione dei veicoli elettrici sarà fondamentale per prevenire futuri shock petroliferi. Insomma, le auto elettriche saranno fondamentali anche per la sicurezza energetica nazionale, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili.

Antony Froggatt, direttore senior di T&E, commenta così questa analisi:

I veicoli elettrici sono il modo più efficace per ridurre la domanda di petrolio. Al momento, gli unici a trarre vantaggio dalla nostra dipendenza dal petrolio sono i giganti dei combustibili fossili e gli stati petroliferi. Paesi con una percentuale di vendite di veicoli elettrici vicina al 100%, come Norvegia, Danimarca e Hong Kong, si sono di fatto protetti da futuri shock. A cinque anni dalla conferenza di Glasgow, i veicoli elettrici rappresentano una delle vittorie più nette nella storia del cambiamento climatico globale. Alla COP di quest'anno, i leader mondiali devono fissare obiettivi vincolanti in materia di elettrificazione. Non solo per il clima, ma anche per la sicurezza nazionale.