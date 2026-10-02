L’intelligence olandese avverte: l’auto moderna può diventare una spia. Ecco i sistemi a rischio

Il rapporto tra sicurezza (cybersecurity) e automobili è una realtà che sta ottenendo sempre maggiore attenzione. Le auto moderne, infatti, raccolgono una quantità enorme di dati, e non tutti restano dove l’automobilista immagina. A dirlo è l’AIVD, il servizio generale di intelligence e sicurezza dei Paesi Bassi, che in un documento intitolato, letteralmente, «L’auto moderna come possibile spia» invita a «gestire con consapevolezza i rischi di spionaggio» legati ai veicoli di ultima generazione.

Il punto di partenza è semplice. Sempre più veicoli integrano sistemi digitali collegati a Internet che raccolgono dati sugli occupanti, sull’auto stessa e su oggetti e persone nelle vicinanze. Da un lato ci sono i vantaggi pratici (quelli che ben conosciamo soprattutto in termini di sicurezza), dall’altro il fatto che, scrive l’AIVD, «diverse parti, compresi gli attori statali, possono ottenere l’accesso» a quelle informazioni.

A chi si rivolge l’intelligence olandese

L’avviso è pensato soprattutto per chi potrebbe essere monitorato con particolare interesse: alte cariche, persone con ruoli chiave in aziende o nella pubblica amministrazione, chiunque custodisca informazioni sensibili. Gli stessi accorgimenti, precisa il servizio, servono però anche a tutti gli altri per capire quanta raccolta di dati avviene a bordo e smettere di agire con il «pilota automatico». Non tutti i consigli, avverte l’AIVD, valgono in ogni situazione: meglio valutare i rischi caso per caso.

Chi può accedere ai dati

Chi guida non ha quasi mai il controllo su ciò che l’auto registra e trasmette. Questo perché tutto avviene in automatico e senza che se ne accorga, sia con i sistemi interni sia con quelli esterni, come le telecamere. I costruttori hanno spesso accesso a questi dati, ma possono averlo anche concessionari, società di leasing e di manutenzione, sviluppatori di app, produttori di componenti e fornitori di servizi cloud. Oltre alle aziende, il documento cita soggetti malintenzionati che hanno interesse per quelle informazioni e, «molto probabilmente», anche i mezzi per ottenerle.

Microfoni e telecamere

Molti veicoli hanno più microfoni e, secondo l’AIVD, è tecnicamente possibile attivarli a distanza, permettendo a malintenzionati di ascoltare le conversazioni. Il consiglio è di non tenere discorsi riservati dentro o intorno all’auto. Lo stesso vale per le telecamere, interne ed esterne. Tecnicamente si possono accendere da remoto e registrare ciò che accade nell’abitacolo e attorno al veicolo.

Telefono e infotainment

Altro punto debole sono i collegamenti con telefono e altri dispositivi: Bluetooth, Wi-Fi, presa USB e ricarica wireless. Per l’AIVD è tecnicamente possibile sfruttare tutti questi canali per entrare nei sistemi interni dell’auto e per prelevare dati dai dispositivi collegati. Le indicazioni sono di evitare la connessione automatica via Bluetooth o Wi-Fi, di non usare la ricarica wireless e di non collegare il telefono a una presa USB senza pensarci, ricorrendo piuttosto a un dispositivo che blocca il passaggio dei dati, il cosiddetto data blocker.

L’infotainment viene descritto come il punto centrale in cui i dati si raccolgono e si conservano, e una parte è messa a disposizione del fornitore dell’auto e di altri soggetti. La raccolta è ampia: codici identificativi univoci dei dispositivi collegati, dati di contatto, traffico internet, messaggi inviati, informazioni di navigazione. Anche qui, per l’AIVD, è potenzialmente possibile accedervi. Il consiglio è di essere prudenti nell’inserire nel navigatore indirizzi specifici (come la propria abitazione o un luogo sensibile) e di valutare l’uso della navigazione integrata in base alla destinazione e allo scopo del viaggio.

Localizzazione, telematica e colonnine

Restano tre sistemi per cui il documento è ancora più netto. Il primo è la localizzazione satellitare con tracciamento, che i costruttori usano per seguire il veicolo in tempo reale e registrare gli spostamenti. Per l’AIVD è possibile che malintenzionati ne seguano la posizione dal vivo. Il secondo è il modulo telematico, che ha accesso a internet per informazioni sul traffico, dati di posizione e aggiornamenti del costruttore, e tramite cui i dati dell’auto vengono condivisi con quest’ultimo. Il terzo sono le colonnine di ricarica, usate per trasmettere dati sui veicoli collegati.

Preoccupazioni forse eccessive per un’automobilista normale, ma che è importante conoscere per non sottovalutare un problema che, potenzialmente, può interessare tutti.

FONTE: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

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