Autore:

Giulio Scrinzi

VERSO MELBOURNE Tra meno di dieci giorni il Mondiale di Formula 1 2018 scatterà in Australia, teatro del primo round che andrà in scena sul circuito cittadino di Melbourne. Una tappa in cui tutti i top team vogliono arrivare preparati per centrare subito dei risultati importanti, possibili grazie a una scelta di gomme appropriata per la gara di domenica.

MERCEDES AGGRESSIVA A tale scopo, come riportato dalla tabella pubblicata oggi dalla Pirelli, la Mercedes sembra voglia andare subito all'attacco per imporre la propria supremazia, con entrambi i piloti dotati del massimo numero di Ultrasoft a banda viola. Hamilton, tuttavia, ha optato per una strategia decisamente aggressiva, con un solo set di Soft e tre di Supersoft, mentre Bottas ha scelto due set per entrambe le restanti mescole che saranno rese disponibili dalla Casa della P lunga.

FERRARI E RED BULL CONSERVATIVE Più prudenti le scelte effettuate dalla Ferrari e dalla Red Bull: Vettel e Raikkonen, infatti, avranno a disposizione tre set di Soft, tre di Supersoft e sette di Ultrasoft, mentre Ricciardo e Verstappen due di gomme a banda gialla, tre a banda rossa e otto a banda viola.