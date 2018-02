Autore:

Luca Cereda

QUANDO ESCE La nuova BMW X2 arriverà nelle concessionarie a marzo del 2018 inoltrato, sfilando nel frattempo ai prossimi saloni. La Casa bavarese ha però già svelato le prime foto e info sul suo nuovo SUV compatto, che tanto ha già fatto parlare di sé in occasione della presentazione della concept al salone di Parigi 2016.

DIMENSIONI Le promesse da parte di BMW di una X2 molto simile alla concept sono state mantenute. E non mancano le novità rispetto allo stile classico di BMW, a cominciare da una reinterpretazione della tradizionale griglia a doppio rene, per poi finire con il pezzo forte: quel montante C smaccatamente sportivo, per il quale in BMW dicono dicono di essersi ispirati alla 2000 CS e alla 3.0 CSL. Costruita sulla piattaforma UKL, la stessa della nuova Mini Countryman e soprattutto della BMW X1, la X2 è lunga 436 cm, larga 182 e alta 152.

INTERNI Le proporzioni da suvcoupé sono salve, insomma. E senza troppo dacrificare la praticità: dietro il portellone si nasconde infatti un bagagliaio che va da 470 a 1335 litri di capienza massima. L'abitacolo, dotato di un infotainment almeno da 6,5 pollici (ma che può ingradire lo schermo fino a 8,8'' negli allestimenti più ricchi), può essere perfino sportivo. Soprattutto puntando sulle versioni M Sport e l'inedita M Sport X con interni in misto Alcantara e tessuto Micro Exagon, per le quali è previsto anche un hardware ad hoc, con sospensioni sportive e assetto ribassato di serie. Il Dynamic Damper Control, sulla X2, è optional ma disponibile.

MOTORI In fase di lancio la BMW X2 sarà proposta in tre motorizzazioni: sDrive 201i da 192 cv, xDrive 20d da 190 cv e xDrive 25d da 231 cv. Per i diesel è previsto il cambio Steptronic a 8 rapporti di serie, il benzina farà invece coppia con il doppia frizione Steptronic a 7 marce.

LE PIU' ECONOMICHE Nel corso dell'anno prossimo verranno poi introdotti i tre cilindri, e quindi le versioni più parche nei consumi e meno costose della X2. Le BMW X2 sDrive (trazione anteriore) 20d e xDrive (trazione integrale) 20d avranno 150 cv, con cambio manuale o automatico. Più o meno parallelamente entreranno in scena anche le benzina X2 sDrive 18i e xDrive 20i. Non sorprendetevi dell'arrivo di una BMW X2 M35i xDrive: il suo motore scaricherà su tutte e 4 le ruote qualcosa come 300 cv.

PREZZI Ancora da definire il prezzo, che potrebbe attaccare poco sopra i 35.000 euro considerando il posizionamento leggermete superiore alla X1 di questo nuovo modello più sportiveggiante.