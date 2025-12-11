Grand Pro Circuit: un tuffo negli anni ’80, quando i simulatori di F1 sembravano magia

Video trailer e caratteristiche di Grand Pro Circuit, racing game rétro con estetica anni ’80 e simulazione dettagliatissima

Nel mare infinito degli indie racing game è difficile emergere. Ti servono personalità, atmosfera, qualcosa che ti faccia dire “ok, questo lo voglio”. Ecco: Grand Pro Circuit potrebbe essere esattamente quel tipo di gioco. Guarda il video trailer...

Grand Pro Circuit non è certo alla ricerca di immagini fotorealistiche, ma tenta di ricreare suggestioni vintage attraverso una grafica low-poly, texture croccanti, niente anti-aliasing. Però, che stile! È un titolo del 2026, ma con il cuore negli annni 80.

Tra le varie opzioni di gioco c'è pure quella per imitare imitare i PC a 8 bit e gli schermi a bassa risoluzione con appena 256 colori. La pagina Steam mostra addirittura un video con i comandi da tastiera, come si faceva una volta.

Grand Pro Circuit, la sosta ai box

Dal cockpit vedi gli specchietti che tremano come in un’auto vera, e quando la monoposto tocca il fondo in rettilineo volano scintille. Ci sono perfino i meccanici animati al pit stop, ma soprattutto ci sono le defaillance tecniche dovute a impatti e alla guida troppo aggressiva: gomme che scoppiano, alettoni che scendono dall'auto in corsa, perdite d'olio, surriscaldamenti...

La simulazione promette un alto livello di dettaglio e di realismo, con modelli personalizzati in base al veicolo; l'aerodinamica che tiene conto di effetti atmosferici basati su posizione e altitudine; usura, sporco e variazioni di temperatura che influiscono sugli pneumatici e tanti altri accorgimenti. Persino 5 diverse mescole di pneumatici con caratteristiche uniche di aderenza, temperatura e usura.

Grand Pro Circuit, il menu per il set-up dell'auto

Grand Pro Circuit promette 20 circuiti, basati su layout d'epoca, 10 stagioni dal 1980 al 1989, 130 trofei unici da vincere. E poi 12 squadre e piloti dai nomi tanto farlocchi quanto evocativi (Miki Lauder, Allen Prof, Aaron Siena, Neville Mansfield), al pari dei nomi degli sponsor: un tocco vintage che permette di risparmiare sulle licenze.

Insomma: non è soltanto un arcade travestito da retrò. È un ibrido che sembra combinare in modo efficace la complessità moderna con un'estetica nostalgica. Se lo scopo di un trailer è suscitare curiosità, Grand Pro Circuit ha già colto un primo trofeo. Compatibile con PC, Grand Pro Circuit non ha ancora una data di lancio: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/12/2025