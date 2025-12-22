Stunt Car Racer: gioca gratis il remake per PC del mitico titolo di Geoff Crammond

Scopri Stunt Car Racer e la storia di Geoff Crammond: genio dei simulatori di guida che si prepara a un grande e inatteso ritorno

Geoff Crammond è uno di quei nomi che, se ami i motori virtuali, ti fanno subito drizzare le orecchie. Programmatore e game designer britannico, prima ancora ingegnere di sistemi per l’industria della difesa, Crammond è l’uomo che ha portato la fisica “vera” nei videogiochi di guida.

E pensare che, parole sue, prima di mettersi a programmare Revs nel 1984 non era nemmeno un grande appassionato di motorsport. Poi però c’è una laurea in Fisica di mezzo, e da lì si spiega tutto: realismo, coerenza, rispetto delle leggi che governano un’auto lanciata al limite.

Quel primo progetto gli apre un mondo. La Formula 1 diventa una passione autentica e, complice il rapido salto in avanti dei computer domestici a fine anni ’80, Crammond decide di specializzarsi proprio lì: simulazioni di F1, non semplici giochi di corsa, ma esperienze di guida credibili, tecniche, spesso spietate.

In mezzo a tanta serietà spunta però una perla fuori dagli schemi: Stunt Car Racer. Un titolo “diverso”, quasi stravagante, che ti premiava per numeri da circo su tracciati sopraelevati degni di un ottovolante.

Il tono era più leggero rispetto ai suoi simulatori puri, ma sotto il cofano batteva comunque un motore fisico impressionante per l’epoca, capace di restituire sensazioni di guida sorprendentemente realistiche (per quei tempi). Non a caso, su Amiga e Atari ST, Stunt Car Racer è diventato un piccolo culto.

Di Stunt Car Racer esiste un remake per PC, completamente gratuito. A svilupparlo sono stati alcuni appassionati dell’originale, e il risultato è giocabile online: collegandoti al link https://ptitseb.github.io/stuntcarremake/ e usando i tasti cursore per comandare l'auto.

Resta comunque la Formula 1 il terreno dove Crammond ha lasciato il segno più profondo. I suoi titoli dedicati al Circus sono ricordati per una fisica avanzata che li ha resi veri simulatori, non semplici racing game.

Basti pensare a Revs Plus del 1986 su Commodore 64: fu il primo a includere il Nürburgring, proprio nella sua nuova configurazione, resa possibile dalla disponibilità dei dati di progettazione computerizzati.

E la storia, incredibilmente, non è ancora finita. Nel dicembre 2025 è stato annunciato che MicroProse tornerà a collaborare con Geoff Crammond per una riedizione aggiornata di tutti e quattro i capitoli della serie Grand Prix, prevista su Steam nel 2026. Un ritorno che sa di evento, di quelli da segnare sul calendario.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/12/2025