La superbike fa tappa a Most, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 31 luglio la Superbike fa tappa in Repubblica Ceca a Most: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK 2022

ROUND MOST IN TV A due settimane dal dominio di Toprak Razgatlioglu in Gran Bretagna, nel round di Donington, una Superbike che diventa più aperta che mai torna protagonista del weekend. Stavolta si va in Repubblica Ceca, sulla pista di Most, dove il leader del mondiale Alvaro Bautista con la Ducati e il sei volte iridato Jonathan Rea (fresco di rinnovo biennale con la Kawasaki), proveranno ad arginare il ritorno del campione del mondo in carica con la Yamaha, che lo scorso anno vinse a Most due gare su tre. A cercare di prendersi la scena, però, ci saranno anche i rispettivi compagni di squadra Andrea Locatelli, Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi, oltre un rivitalizzato Scott Redding su BMW (nel 2021 vinse con la Ducati gara-2), al mai domo Axel Bassani, reduce dall'ottima prova al World Ducati Week di Misano, e alla Honda di Iker Lecuona.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento ceco sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro in diretta (le due gare, non la superpole race che è in differita) sul digitale terrestre su TV8.

WSBK 2021, Most: l'arrivo vincente di Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

VEDI ANCHE

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 29 luglio

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY, NOW)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY, NOW) Sabato 30 luglio

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW, TV8)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 31 luglio

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)*

14:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2022