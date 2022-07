WorldSBK Most 2022, Razgatlioglu batte Rea, scintille nella superpole race

CHE SCINTILLE! Dopo i 500 podi della Kawasaki a Donington e i 1000 podi della Ducati ieri, in gara-1 a Most, arriva anche la 100° vittoria della Yamaha nelle derivate di serie. A portarla è, ovviamente, Toprak Razgatlioglu, che sembrava avere la Superpole Race in tasca senza patemi, ma che nel finale ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per rispondere al ritorno di Jonathan Rea e della Kawasaki. Il duello, regolarissimo ed entusiasmante, si è concluso all'ultimo giro con Rea che ha staccato fortissimo, portando praticamente via lo stivale in frenata a Razgatlioglu e finendo lungo sulla ghiaia, riuscendo comunque a rientrare davanti a Bautista senza perdere la seconda posizione. Vince il turco davanti al britannico e allo spagnolo, sempre leader nel mondiale. Bautista, vincitore ieri, ha tenuto a bada il compagno di Ducati Rinaldi, quarto, ma non ha spinto, non riuscendo a mettere subito in temperatura le gomme nella gara breve e punterà tutto su Gara-2 del pomeriggio. Ancora ottimo Axel Bassani, quinto e primo degli indipendenti, poi Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) e Garrett Gerloff (Yamaha). Solo nono Scott Redding (BMW), scattato male e scivolato in 14° posizione prima di recuperare fino alla nona, davanti a Xavi Vierge (Honda). Caduto, infine, Alex Lowes (Kawasaki).

Risultati Superpole Race Superbike Round Most

In arrivo

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/07/2022