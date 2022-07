Ducati, leggenda della Superbike: 1000 podi con 52 piloti

La vittoria di Alvaro Bautista in gara-1 a Most è il podio numero 1.000 per la Ducati in 35 stagioni di Superbike, dal 1988 a oggi

1000 DI QUESTI PODI Alvaro Bautista entra nella storia della Superbike e, soprattutto, della Ducati. La sua vittoria in gara-1 nel round di Most in Repubblica Ceca è il suo 38° podio con la casa di Borgo Panigale ma, soprattutto, il 1000° podio Ducati in 35 stagioni del World Superbike. La casa italiana vanta 14 titoli piloti e 17 titoli costruttori, con 382 vittorie, 184 pole position e, per l'appunto, 1000 podi, davanti alla Kawasaki che ha superato quota 500 podi proprio lo scorso round di Donington (ora ne vanta 503) e alla Honda con 396.

VEDI ANCHE

LA CARICA DEI 52 Ma vediamo chi c'è tra i 52 artefici di questo incredibile risultato: il britannico Carl Fogarty ha portato un decimo esatto del bottino, con 100 podi, davanti all'australiano Troy Bayliss con 94 e all'altro britannico, Chaz Davies, con 89. Hanno scritto la leggenda di Borgo Panigale anche Troy Corser (60), Raymond Roche (57), Frankie Chili (43) e Neil Hodgson (41), mentre nella top ten figura anche lo stesso Bautista, 8° con 38 podi pari merito con il connazionale Carlos Checa, davanti a Scott Redding, con 37 podi. Di seguito la statistica completa.

Pos. Pilota Podi 1 Carl Fogarty 100 2 Troy Bayliss 94 3 Chaz Davies 89 4 Troy Corser 60 5 Raymond Roche 57 6 Pierfrancesco Chili 43 7 Neil Hodgson 41 8 Carlos Checa 38 Alvaro Bautista 38 10 Scott Redding 37 11 Doug Poland 36 12 Ruben Xaus 35 13 Noriyuki Haga 34 14 James Toseland 31 15 Michael Fabrizio 28 16 Regis Laconi 27 17 Giancarlo Falappa 25 18 Marco Melandri 23 19 Ben Bostrom 16 20 Stephane Mertens 15 21 Michael Ruben Rinaldi 12 David Giugliano 12 John Kocinski 12 24 Sylvain Guintoli 10 25 Max Biaggi 7 Mauro Luchiari 7 Lorenzo Lanzi 7 28 Chris Walker 6 Xavi Fores 6 30 Steve Martin 5 Jakub Smrz 5 32 Andreas Meklau 4 Marco Lucchinelli 4 Fabrizio Pirovano 4 Jamie Whitham 4 36 Garry McCoy 3 David Tardozzi 3 jamie james 3 Shane Byrne 3 40 Juan Borja 2 Gregorio Lavilla 2 Loris Baz 2 43 Fred Merkel 1 John Reynolds 1 Baldassarre Monti 1 Daniel Amatriain 1 Ayrton Badovini 1 Leon Haslam 1 Joan Garriga 1 Axel Bassani 1 Anthony Gobert 1 Steve Hislop 1

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/07/2022