La Superbike fa tappa a Imola, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

ROUND IMOLA IN TV Dopo quattro anni di assenza la Superbike torna a Imola, in quella che per molto tempo è stata la sua casa italiana. La classifica del mondiale piloti sembra già segnata, ma siamo appena a metà stagione e Toprak Razgatlioglu ha dato segnali di risveglio importanti in occasione del round di Donington. Davanti al pubblico amico, però, Alvaro Bautista non cederà facilmente il passo, e vorrà proseguire il suo incredibile cammino, con 16 vittorie su 18 gare sin qui disputate. Anche Jonathan Rea vorrà dire la sua, il terzo elemento del fantastico trio, la cui compattezza in questa stagione è stata assaltata dalla crescita della concorrenza, soprattutto quella di Andrea Locatelli, che con Axel Bassani, Danilo Petrucci e Michael Ruben Rinaldi vorranno dare l'assalto alla gara di casa. In tempi di Silly Season, poi, ogni risultato può pesare sul futuro di ognuno dei piloti menzionati, ma anche di quelli non ancora citati come Scott Redding, Dominique Aegerter, Remy Gardner...

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nel sesto weekend del'anno della Superbike sulla pista del Santerno, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento emiliano-romagnolo andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Donington 2023, Alvaro Bautista (Ducati)

Venerdì 14 luglio

09.45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - WorldSSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 15 luglio

09:00 - WORLDSBK FP3

09.45 - WorldSSP300 Superpole (SKY, NOW)

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12.40 - WorldSSP 300 Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 16 luglio

09:00 - WORLDSBK WARM UP

09:25 - WorldSSP Warm Up

09:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2 (SKY, NOW)

