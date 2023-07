Rinaldi rischia il posto in Superbike. Il favorito per la sostituzione è Bulega

Il mondiale 2023 del World Superbike sta andando a gonfie vele per la Ducati e per il team Aruba.it Racing, che sta dominando sia il mondiale Superbike con Alvaro Bautista, sia quello Supersport con Nicolò Bulega. Il rovescio della medaglia è un Michael Ruben Rinaldi che sta facendo fatica, e che ha concluso in ospedale la tappa di Donington Park dopo essere rimasto coinvolto in una tremenda caduta al via di gara-2, fortunatamente con conseguenze limitate rispetto ai danni riportati dal collega Tom Sykes. Nel corso della stagione altri weekend avevano fatto tremare la sella di Rinaldi nel team ufficiale Ducati, che dopo un avvio forte in Australia non aveva convinto né in Indonesia, né soprattutto in Olanda. Dopo Assen erano arrivate le buone prestazioni di Barcellona e Misano, ma a Donington il pilota italiano è tornato a fare fatica.

TRE SOSTITUTI Questo andamento ondivago rischia di costare il posto a Rinaldi, che deve respingere più di un'insidia per restare nel suo team attuale. La prima è quella del già citato Bulega, che sta dominando la stagione in Supersport con con 8 vittorie e 10 podi complessivi su 12 gare. Il giovane talento italiano è in pole position per un posto nel team ufficiale, dal momento in cui in Ducati non sembrano propensi a promuovere il bravissimo Axel Bassani, tra i più costanti piloti attualmente nelle derivate di serie, nonché migliore degli indipendenti stagionali. E a proposito di rider indipendenti, l'ultima candidatura per il team ufficiale l'ha avanzata Danilo Petrucci, che dopo un periodo di apprendistato sta vedendo crescere i suoi risultati in sella alla Panigale V4 R, sfociati nell'ottimo weekend di Donington coronato dal terzo posto in gara-2. Tutto dipende da cosa deciderà Stefano Cecconi, boss del team Aruba.it, che sembra propenso alla prima delle tre ipotesi. Dopo Imola (tra due settimane) potrebbero arrivare annunci, con Rinaldi che dovrebbe comunque rimanere nella serie, magari finendo nuovamente al team Go Eleven.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/07/2023