Imola 2023, caos bandiere gialle in superpole! Primo Razgatlioglu

BRAVURA E FORTUNA La superpole nella classe Superbike a Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari se l'aggiudica Toprak Razgatlioglu. Il turco è stato bravo ma anche fortunato, con Alvaro Bautista che si è visto cancellare due giri (tra cui quello della potenziale pole) per colpa di altrettante bandiere gialle. Il pilota della Yamaha scatterà in prima fila questo pomeriggio in gara-1, al suo fianco ci sarebbe dovuto essere Andrea Locatelli, ma anche lui ha perso il miglior tempo a causa delle bandiere gialle. Scala in seconda posizione dunque Axel Bassani, caduto a 2 minuti abbondanti dal termine della sessione mentre stava realizzando i migliori intertempi. Dietro al ducatista c'è dunque Bautista, che si consola con la terza casella, Locatelli e Scott Redding (BMW) e un sorprendente Bradley Ray (Yamaha). In terza fila ci sono Jonathan Rea (Kawasaki), davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati, anch'esso penalizzato dalle bandiere gialle) e Loris Baz (BMW). Quarta fila per Danilo Petrucci (Ducati), Alex Lowes (sarebbe stato quarto con la sua Kawasaki senza il tempo perso con le bandiere gialle) e Dominique Aegerter (Yamaha). Gli altri italiani sono 19° Baldassarri, 20° Ruiu e 22° Tamburini.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/07/2023