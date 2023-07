Imola 2023, Razgatlioglu il più veloce nelle prime libere

DI NUOVO AL TOP(RAK)! Comincia alla grande per il turco Toprak Razgatlioglu il weekend della Superbike di Imola. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari il pilota della Yamaha la spunta con un superbo quarto settore e beffa per appena 3 millesimi Jonathan Rea su Kawasaki, che nel suo giro migliore si è però trovato davanti la Honda di Iker Lecuona! 1:47.661 il tempo realizzato dal leader della mattinata, con le Ducati che, nonostante il taglio di altri 250 giri/motore deciso dagli organizzatori del mondiale per riequilibrare le carte, è sempre lì soprattutto con Alvaro Bautista, che paga solo 30 millesimi dal suo inseguitore principale in classifica. E non finisce qua, perché alle sue spalle ci sono anche Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci, per un poker della casa di Borgo Panigale che punta in alto sulla pista di casa. Chiudono la top ten la Yamaha di Andrea Locatelli, la Kawasaki di Alex Lowes e le BMW di Scott Redding e Garrett Gerloff. Un po' attardati Vierge e Lecuona, 14° e 15° con la Honda, Gardner e Aegerter, 16° e 17° con la Yamaha, Pe rquanto riguarda gli altri italiani Gabriele Ruiu (BMW) è 18°, Lorenzo Baldassarri (Yamaha) è 20° e Roberto Tamburini (Honda) è 22° su 25 iscritti.

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Imola

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Imola

Dopo le 16

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/07/2023