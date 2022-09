La superbike fa tappa a Barcellona, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 25 luglio la Superbike fa tappa in Catalunya a Barcellona: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quarto round WorldSBK 2022

ROUND BARCELLONA IN TV Non è solo il mondiale MotoGP a regalare spettacolo, ma anche quello Superbike che a cinque tappe dalla fine vede protagonisti di una equilibratissima sfida a tre Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Lo spagnolo ha avuto la possibilità due weekend fa a Magny Cours di dare un'accelerata alla sua corsa iridata, ma lo zero di gara-2 ha rimesso in corsa i suoi rivali, soprattutto il campione del mondo turco, con il campionissimo Rea terzo incomodo. Proveranno a togliersi soddisfazioni in Catalogna anche gli italiani Michael Ruben Rinaldi (Ducati), fresco di rinnovo di contratto con la Ducati, Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Ducati), che in classifica si stanno giocando la quarta posizione assieme allo spagnolo Iker Lecuona (Honda) e ai britannici Alex Lowes (Kawasaki) e Scott Redding (BMW).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ottavo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Gara 1 e Gara 2 in diretta, Superpole Race in differita sul digitale terrestre su TV8.

La sfida spaziale tra Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 23 settembre

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY, NOW)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY, NOW) Sabato 24 settembre

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 25 settembre

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 19.00)

14:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 20.00)

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/09/2022