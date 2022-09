WorldSBK Barcellona 2022, nelle FP1 spunta a sorpresa Lecuona su Honda

SORPRESA LECUONA Il risultato che non t'aspetti: dalla prima sessione di prove libere del round WorldSBK di Barcellona spunta a sorpresa Iker Lecuona, che con la sua Honda è il più veloce in tutti e quattro i settori della pista catalana siglando il miglior tempo assoluto in 1:41.396, rifilando più di mezzo secondo Michael Ruben Rinaldi, che con la sua Ducati, e fresco di rinnovo, si mette in seconda posizione. A ben pensarci, però, il Circuit de Catalunya è una pista forte del giovane spagnolo che in MotoGP vi ha corso ed eseguito lunghe sessioni di test. I big sono alle loro spalle con Razgatlioglu (Yamaha), Bautista (Ducati) e Rea (Kawasaki) raccolti in poco più di un decimo dal terzo al quinto posto, distanti però 7-8 decimi da Lecuona. Chiudono la top ten Andrea Locatelli, sesto con la sua Yamaha, Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Eugene Laverty (BMW) e Xavi Vierge (Honda). Qualche difficoltà per Scott Redding (BMW), 11°, e per Axel Bassani (Ducati), 15°.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/09/2022