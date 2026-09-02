Miller, Morbidelli, Rins e Binder accendono la Silly Season Superbike 2027

Il mercato piloti del WorldSBK 2027 promette di ridisegnare profondamente la griglia, soprattutto per il possibile arrivo di diversi protagonisti provenienti dalla MotoGP. Per il momento sono nove i piloti già certi di un posto: Andrea Locatelli, Stefano Manzi e Remy Gardner hanno un contratto con Yamaha Motor Europe valido anche per la prossima stagione, mentre Sam Lowes continuerà con Marc VDS. Confermatissima anche la coppia Bimota formata da Alex Lowes e Axel Bassani, così come Garrett Gerloff sulla Kawasaki, Yari Montella sulla Ducati del team Barni e Iker Lecuona, che ha addirittura prolungato con Aruba.it Racing-Ducati fino al 2028. La casella più pesante ancora da riempire è proprio quella accanto allo spagnolo: Nicolò Bulega non ha ancora definito il proprio futuro, mentre parallelamente lavorerà allo sviluppo della Ducati MotoGP 850 cc con pneumatici Pirelli e sembra avviato a un futuro in MotoGP. Un eventuale salto nella classe regina libererebbe una delle selle più ambite della Superbike e tra i nomi associati alla Panigale ufficiale figurano Franco Morbidelli e il protagonista della Moto2 Manu Gonzalez. Situazione ancora completamente aperta anche in BMW: la Casa tedesca non ha esercitato nei tempi previsti le opzioni sui contratti di Danilo Petrucci e Miguel Oliveira, condizionati dagli infortuni nel corso della stagione, lasciando così entrambi liberi di valutare alternative.

MotoGP 2026: Franco Morbidelli (Ducati) Credit: Pertamina Enduro VR46 Team

Dalla MotoGP può arrivare un poker di stelle

È proprio il possibile esodo dalla MotoGP a rendere particolarmente interessante la Silly Season. Jack Miller, Franco Morbidelli e Alex Rins hanno ormai ammesso pubblicamente di essere in contatto con squadre del WorldSBK: alla vigilia del GP di Aragon, Morbidelli ha confermato di stare parlando con qualcuno nel paddock delle derivate di serie, mentre Rins ha spiegato di avere diverse opportunità sul tavolo. Per Miller, che ha appena ufficializzato la separazione da Yamaha e Pramac in MotoGP al termine del 2026, l'ipotesi più suggestiva resta quella di rimanere con la Casa di Iwata passando alla R1 ufficiale al posto di Xavi Vierge: un legame già consolidato anche dalle due partecipazioni consecutive alla 8 Ore di Suzuka con Yamaha. Rins è stato invece accostato a GoEleven, struttura che valuta anche il rinnovo di Lorenzo Baldassarri e la possibilità di schierare una seconda Ducati. Morbidelli appare tra i candidati alla moto ufficiale Ducati nel caso Bulega lasci la Superbike, mentre un altro nome pesantissimo è quello di Brad Binder: il sudafricano viene indicato nell'orbita BMW e potrebbe addirittura ritrovare Miguel Oliveira, ricomponendo una coppia già vista in MotoGP. Non si tratta ancora di accordi ufficiali e il quadro rimane estremamente fluido: ancora il 1° settembre il sito del WorldSBK indicava Miller, Morbidelli e Binder come tre possibili grandi innesti dalla MotoGP per il prossimo campionato.

MotoGP 2025, GP Cataluyna: Brad Binder (KTM)

Da Petrucci a Bautista: l'effetto domino è appena cominciato

Dietro ai grandi nomi si prepara quindi un effetto domino che coinvolge praticamente tutte le Case. Danilo Petrucci aveva manifestato la volontà di continuare con BMW, ma il mancato esercizio dell'opzione ha aperto scenari differenti e tra questi figura anche un possibile ritorno nel Barni Racing Team, squadra con la quale il ternano aveva già corso prima del passaggio alla Casa tedesca. Proprio Barni ha già blindato Montella ma deve decidere come completare la propria formazione, con il futuro di Alvaro Bautista ancora da chiarire e Xavi Vierge indicato come un'altra possibile alternativa. Yamaha, dal canto suo, ha tre piloti sotto contratto per il 2027 – Locatelli, Manzi e Gardner – senza avere ancora definito ufficialmente come verranno distribuiti tra Pata Maxus e GRT, elemento da tenere presente soprattutto qualora l'operazione Miller andasse effettivamente in porto. Restano poi da sistemare numerosi protagonisti dell'attuale campionato, compresi i piloti Honda Somkiat Chantra e Jake Dixon. Il mercato 2027 è dunque ancora lontano dalla soluzione, ma una cosa appare già evidente: con numerosi piloti di MotoGP alla ricerca di un'alternativa e un regolamento tecnico WorldSBK destinato a cambiare dal prossimo anno, il campionato delle derivate di serie può diventare una destinazione molto più appetibile rispetto al recente passato.

Danilo Petrucci (Ducati)

Griglia WorldSBK 2027: i nove piloti già confermati

Team / contratto Pilota Situazione 2027 Aruba.it Racing – Ducati Iker Lecuona Confermato Barni Spark Racing Team Yari Montella Confermato bimota by Kawasaki Racing Team Alex Lowes Confermato bimota by Kawasaki Racing Team Axel Bassani Confermato Kawasaki WorldSBK Team Garrett Gerloff Confermato ELF Marc VDS Racing Team Sam Lowes Confermato Yamaha Motor Europe* Andrea Locatelli Sotto contratto Yamaha Motor Europe* Stefano Manzi Sotto contratto Yamaha Motor Europe* Remy Gardner Sotto contratto

*Locatelli, Manzi e Gardner sono sotto contratto con Yamaha Motor Europe per il 2027, ma nonn è ancora certa la distribuzione definitiva dei tre piloti nelle singole strutture della Casa di Iwata.

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