Autore:

Valerio Colombo

CHE BOTTA! Il britannico del team Aruba.it Racing, Chaz Davies, secondo nella classifica del mondiale Superbike 2018 a 92 punti dal leader Johnny Rea, sarà costretto a saltare la Race of Champions in sella alla Panigale V4 S prevista per il World Ducati Week di questa fine settimana a Misano Adriatico. Davies ha infatti riportato la frattura della clavicola destra in seguito a un incidente occorsogli mentre si allenava in mountain bike. Chaz sarà comunque presente a Misano, per la gioia degli appassionati che potranno incontrare il pilota gallese.

LATO POSITIVO L'infortunio di Chaz non dovrebbe influire sul prosieguo del suo campionato in Superbike, visto che proprio a Misano Adriatico erano andati in scena nel weekend del 7-8 luglio scorsi gli ultimi due round prima della lunga pausa estiva. La stagione riprenderà infatti solo il 15-16 settembre prossimo, sul Circuito Internazionale dell'Algarve in Portogallo. L'unica defezione per Davies è dunque prevista alla Race of Champions del World Ducati Week di questo fine settimana, quando il suo posto in sella alla Panigale sarà preso dal belga Xavier Simeon, impegnato quest'anno in MotoGP con il team Reale Avintia Racing.