Autore:

Danilo Chissalè

MAREA ROSSA Le coste della Riviera Romagnola sono in allerta, una vera e propria ondata rossa sta per abbattersi su Misano Adriatico e dintorni. Questa volta non si tratta di una idrometeora estiva, bensì dell’invasione pacifica del popolo ducatista che questo week end si riverserà per le strade di Misano e del Circuito intitolato a Marco Simoncelli. L’apice della manifestazione verrà raggiunto con la Race of Champions, una sfida trai piloti Ducati in sella alla Panigale V4S appositamente preparata in configurazione racing.

OCCASIONE DA NON PERDERE Le moto al termine della corsa non andranno al parco chiuso, come succede al termine di una gara, ma verranno messe all’asta su ebay. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del marchio, che avranno l’opportunità di aggiudicarsele a partire da sabato 21 luglio alle ore 18.00, fino alla chiusura delle offerte sabato 27 luglio sempre alle ore 18.00. eBay ha dedicato a questa vendita speciale uno Store Ducati a tema “Race of Champions”. Da giovedì saranno disponibili le foto di tutte le livree.

COME RICONOSCERLE Una Panigale V4S è esclusiva di per sé, ma se a corredo si ha sulla testa di sterzo una targhetta con il nome del pilota e il suo numero di gara, l’autografo con inchiostro indelebile sul serbatoio, un certificato di autenticità firmato direttamente da Claudio Domenicali, una serie di componenti speciali utilizzati durante la “Race of Champions”e tutte le parti originali, scarichi compresi, necessari all’omologazione e all’utilizzo stradale della moto, l’esclusività raggiunge livelli difficili da immaginare.

DIRETTA TV La gara invece non dovrete immaginarla. La Race of Champions sarà seguita e trasmessa in diretta dal canale satellitare di SKY Sport dedicato alla MotoGP (Ch.207), con il commento di Guido Meda, Mauro Sanchini e Antonio Boselli, presenti a Misano per l’occasione.

GLI SFIDANTI Detto di chi vi racconterà in diretta tv la sfida vi ricordiamo i nomi dei campioni che si sfideranno a colpi di staccate al fulmicotone: Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Miller, Davies, Melandri, Rinaldi, Pirro, Abraham, Rabat, Fores ma anche un campione che ha fatto la storia Ducati come Troy Bayliss. Qui invece potrete trovare tutte le informazioni per partecipare all'edizione 2018 dei WDW.