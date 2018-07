Autore:

Danilo Chissalè

AGLI SCGOCCIOLI L’asta su eBay delle Panigale V4 S protagoniste della Race of Champions sta per concludersi.

Ancora un giorno per tentare di aggiudicarsi una delle moto guidate dai campioni Ducati nella straordinaria gara che ha visto trionfare Michele Pirro. Il termine esatto dell'asta è fissato per sabato pomeriggio alle ore 18.

LA LEGGENDA L'asta si chiuderà ad una settimana esatta dalla sua apertura, poco dopo la fine della Race of Champions. Al momento tutte le moto hanno raggiunto una quotazione nettamente superiore rispetto a quella di listino. Le moto dei piloti non ufficiali come Abraham o Simeon hanno raggiunto i 31 mila euro, per la moto dell'astro nascente Rinaldi ne servono 32, mentre per la pattuglia degli ufficiali, SBK e MotoGP, si superano abbondantemente i 40 mila euro. Nettamente fuori concorso la leggenda di Borgo Panigale Troy Bayliss. Per portare a casa dovrete superare l'attuale offerta di 120.350 euro... Vado a rompere il maialino