SBK Jerez: Bulega fa 50, un'altra vittoria da record! Bautista rimonta

Nicolò Bulega continua a riscrivere la storia del Mondiale Superbike, conquistando Gara-1 a Jerez de la Frontera e raggiungendo quota 50 vittorie in carriera nella categoria, un traguardo centrato in appena 106 gare disputate, contro le 150 che erano servite a Troy Bayliss per arrivare allo stesso risultato. Il campione del mondo della Ducati ufficiale, reduce dalla pole position numero 11 della stagione, scatta bene dalla prima casella e resiste all'attacco iniziale di Sam Lowes con la Panigale del team Marc VDS, prima di imporre il proprio ritmo e prendere progressivamente il largo. Il britannico prova a restare agganciato al battistrada, ma al settimo giro paga già un secondo e mezzo, mentre alle sue spalle Iker Lecuona deve difendersi dagli attacchi di Yari Montella con la Ducati del team Barni. Lo spagnolo, partito meno brillantemente rispetto ai rivali, commette anche un errore alla curva 12 che permette a Montella di superarlo, ma reagisce immediatamente con un controsorpasso alla curva 13, conservando così la terza posizione. Davanti, intanto, Bulega gestisce senza difficoltà il vantaggio e taglia il traguardo con 1''657 su Sam Lowes e 2''853 su Lecuona, completando l'ennesimo podio interamente Ducati. Per l'emiliano arriva anche il 34° podio stagionale, tanti quanti quelli ottenuti da Jonathan Rea nel 2019, mentre la sua trentesima vittoria del 2026 lo porta a sole due lunghezze dalle 52 affermazioni in carriera di Bayliss. Un altro risultato che conferma la dimensione storica di un'annata praticamente irripetibile.

Comfortable in the lead🆙@nbulega is on a highway to yet another victory this season🏆💨#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/IlweTaBU6A — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026

Bautista rimonta fino al quarto posto, Montella quinto

Alle spalle del terzetto di testa va in scena una bella rimonta di Alvaro Bautista con la Ducati del team Barni, capace di risalire dalla nona posizione in griglia fino alla quarta, conquistata al 18° giro con un sorpasso deciso su Yari Montella alla curva 5. Il campano deve così accontentarsi del quinto posto, ma conserva la terza posizione nella classifica del Mondiale, mentre Alberto Surra, protagonista dei tre podi conquistati a Estoril, termina sesto davanti a Lorenzo Baldassarri, completando un gruppo di sette Ducati nelle prime sette posizioni. Per trovare la prima moto di un'altra marca bisogna arrivare all'ottavo posto di Alex Lowes con la Bimota, seguito dalla Panigale di Tommy Bridewell e dall'altra Bimota di Axel Bassani, decimo. Più indietro Jake Dixon con la Honda, undicesimo, e Andrea Locatelli con la Yamaha, tredicesimo, mentre Danilo Petrucci continua a faticare con la BMW e non va oltre il diciassettesimo posto, davanti a Stefano Manzi. Giornata da dimenticare anche per Miguel Oliveira, costretto al ritiro dopo nove giri, e soprattutto per Xavi Vierge, la cui Yamaha ha preso fuoco sul rettilineo durante l'ottava tornata, fortunatamente senza conseguenze segnalate per il pilota. Con la prima gara dell'ultimo weekend ormai archiviata, Bulega si prepara dunque alle due sfide conclusive di domenica, nelle quali avrà l'occasione di migliorare ulteriormente i propri record e avvicinare ancora il primato di vittorie in carriera di Bayliss.

Climbing his way up the field🆙



Another great move from @19Bautista in this race🔥#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/idLrLecBCk — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026

Risultati Gara 1 Superbike Round Jerez 2026

Classifica dopo Gara 1 Superbike Round Jerez 2026

Championship standings🏆



Battle for P3 in the standings is far from over👀#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/J7ygOBY4eg — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026

VEDI ANCHE

Tags