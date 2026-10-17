SBK Jerez: Bulega da record, eguaglia Spies con l'ultima pole!

Nicolò Bulega chiude la sua esperienza nelle qualifiche del Mondiale Superbike con un'altra pagina di storia, conquistando la pole position a Jerez de la Frontera e raggiungendo quota 11 partenze al palo nel 2026, tante quante quelle ottenute da Ben Spies nel 2009, primato assoluto per una singola stagione. Il campione del mondo, destinato a passare in MotoGP nel 2027, si conferma il riferimento anche nell'ultimo appuntamento dell'anno, mettendo subito tutti in riga con un 1'36.948 nel primo tentativo e abbassando ulteriormente il limite fino all'1'36.643 che gli vale la ventesima pole in carriera nella categoria. Un risultato che lo porta a una sola lunghezza dalle 21 di Carl Fogarty e gli permette di conquistare la terza pole consecutiva sul circuito andaluso, ma anche di completare un'annata straordinaria per Ducati, capace di monopolizzare tutte le Superpole del 2026, come già accaduto nel 1992, quando la casa di Borgo Panigale aveva fatto 13 su 13. Alle spalle dell'emiliano si piazza Sam Lowes con la Panigale del team Marc VDS, secondo a 317 millesimi e autore di un 1'36.960 che migliora di oltre sette decimi il suo riferimento dello scorso anno, mentre Iker Lecuona completa una prima fila interamente Ducati con un ritardo di 455 millesimi dal compagno di box. Ancora una volta, dunque, Bulega sembra avere qualcosa in più sul giro secco, ma la concorrenza interna alla Ducati promette battaglia nelle ultime tre gare della stagione.

Another STUNNING ride by @nbulega 💥



#11 secures his provisional further, as Yari Montella joins the front row line up🆙#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/Q19EsJtcpG — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026

Montella apre la seconda fila, Surra soltanto ottavo

Alle spalle delle tre Panigale più veloci, Yari Montella con la Ducati del team Barni conquista un buon quarto posto grazie a un 1'37.381, confermandosi il migliore degli inseguitori e guadagnandosi la possibilità di scattare dalla seconda fila. Accanto a lui partiranno Alex Lowes con la Bimota, quinto a otto decimi dalla pole, e Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team GoEleven, sesto a 996 millesimi: una seconda fila che vede dunque ancora due moto di Borgo Panigale e una sola avversaria, a conferma della superiorità mostrata dalla casa italiana per tutta la stagione. La terza fila sarà invece aperta da Tommy Bridewell, settimo con la Ducati del team Superbike Advocates, davanti ad Alberto Surra, ottavo dopo le ottime prestazioni e i podi conquistati negli ultimi appuntamenti, e ad Alvaro Bautista, nono con la Ducati del team Barni. Completa la top ten Axel Bassani con la seconda Bimota, costretto a partire dalla quarta fila dopo non essere riuscito a inserirsi nella lotta per le posizioni migliori. Con otto Ducati nelle prime nove caselle, la Superpole di Jerez conferma il dominio della Panigale V4 R e prepara il terreno a un ultimo weekend nel quale Bulega proverà ad aggiungere altri successi a una stagione già entrata nella storia della Superbike.

Risultati Superpole Superbike Round Jerez 2026

VEDI ANCHE

Tags