SBK Jerez: Bulega da record, eguaglia Spies con l'ultima pole!

Nicolò Bulega chiude la sua esperienza nelle qualifiche del Mondiale Superbike con un'altra pagina di storia, conquistando la pole position a Jerez de la Frontera e raggiungendo quota 11 partenze al palo nel 2026, tante quante quelle ottenute da Ben Spies nel 2009, primato assoluto per una singola stagione. Il campione del mondo, destinato a passare in MotoGP nel 2027, si conferma il riferimento anche nell'ultimo appuntamento dell'anno, mettendo subito tutti in riga con un 1'36.948 nel primo tentativo e abbassando ulteriormente il limite fino all'1'36.643 che gli vale la ventesima pole in carriera nella categoria. Un risultato che lo porta a una sola lunghezza dalle 21 di Carl Fogarty e gli permette di conquistare la terza pole consecutiva sul circuito andaluso, ma anche di completare un'annata straordinaria per Ducati, capace di monopolizzare tutte le Superpole del 2026, come già accaduto nel 1992, quando la casa di Borgo Panigale aveva fatto 13 su 13. Alle spalle dell'emiliano si piazza Sam Lowes con la Panigale del team Marc VDS, secondo a 317 millesimi e autore di un 1'36.960 che migliora di oltre sette decimi il suo riferimento dello scorso anno, mentre Iker Lecuona completa una prima fila interamente Ducati con un ritardo di 455 millesimi dal compagno di box. Ancora una volta, dunque, Bulega sembra avere qualcosa in più sul giro secco, ma la concorrenza interna alla Ducati promette battaglia nelle ultime tre gare della stagione.
Another STUNNING ride by @nbulega 💥— WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026
#11 secures his provisional further, as Yari Montella joins the front row line up🆙#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/Q19EsJtcpG
Montella apre la seconda fila, Surra soltanto ottavo
Alle spalle delle tre Panigale più veloci, Yari Montella con la Ducati del team Barni conquista un buon quarto posto grazie a un 1'37.381, confermandosi il migliore degli inseguitori e guadagnandosi la possibilità di scattare dalla seconda fila. Accanto a lui partiranno Alex Lowes con la Bimota, quinto a otto decimi dalla pole, e Lorenzo Baldassarri con la Ducati del team GoEleven, sesto a 996 millesimi: una seconda fila che vede dunque ancora due moto di Borgo Panigale e una sola avversaria, a conferma della superiorità mostrata dalla casa italiana per tutta la stagione. La terza fila sarà invece aperta da Tommy Bridewell, settimo con la Ducati del team Superbike Advocates, davanti ad Alberto Surra, ottavo dopo le ottime prestazioni e i podi conquistati negli ultimi appuntamenti, e ad Alvaro Bautista, nono con la Ducati del team Barni. Completa la top ten Axel Bassani con la seconda Bimota, costretto a partire dalla quarta fila dopo non essere riuscito a inserirsi nella lotta per le posizioni migliori. Con otto Ducati nelle prime nove caselle, la Superpole di Jerez conferma il dominio della Panigale V4 R e prepara il terreno a un ultimo weekend nel quale Bulega proverà ad aggiungere altri successi a una stagione già entrata nella storia della Superbike.
Stellar ride from @SamLowes_22 to move into the provisional front row🔥🆙#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/PlW8GTXMgC— WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026
Risultati Superpole Superbike Round Jerez 2026
Superpole session results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2026
1⃣ @nbulega
2⃣ @SamLowes_22
3⃣ @LecuonaIker#SpanishWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/dnA4pW8znc
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.