Autore:

Simone Valtieri

SI RIPARTE! A quattro settimane dall'ultima domenica di gara, quella dell'ennesimo trionfo di Marc Marquez al Sachsenring, il grande show della MotoGP riapre i battenti ed è proprio lo spagnolo a guardare tutti dall'alto in classifica alla vigilia del Gran Premio della Rep. Ceca a Brno. Sono 58 i suoi punti di margine su Andrea Dovizioso e 64 su Danilo Petrucci, i due alfieri della Ducati sin qui sul podio virtuale di questo campionato. Alex Rins e Valentino Rossi arrivano invece alla boa di metà campinato dovendo riscattare le ultime opache prove, al contrario di Maverick Vinales e Fabio Quartararo che tenteranno di confermare l'ottimo stato di forma mostrato fino a inizio luglio. Outsider? Da Franco Morbidelli a Joan Mir, da Cal Crutchlow a Jack Miller, mentre non ci sarà Jorge Lorenzo, ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio alla schiena patito dopo la terrificante caduta di Assen.

IL CIRCUITO Quello della Repubblica Ceca è uno dei Gran Premi storici del Motomondiale. Si è corso per la prima volta sulla pista di Brno nel 1950, ma per la prima volta la corsa fu valida per il Campionato del mondo nel 1965. Da allora, tranne per una breve parentesi dal 1983 al 1986, si è sempre disputato questo GP. Nella configurazione moderna però la pista di Brno nasce nel 1987, è lungo 5,4 km e dotato di 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. La larghezza della carreggiata è di 15 metri mentre non vi sono lunghissimi rettilinei, quello maggiore è la retta d'arrivo di appena 636 metri. Il record della pista appartiene a Marc Marquez, 1'45"596 realizzato nel 2016 per ottenere la pole position. In gara invece è un altro spagnolo, Dani Pedrosa con il crono di 1'56"027. La velocità di punta massima raggiunta a Brno, infine, nonostante i corti rettilinei, è alta, e spetta a Andrea Iannone, che con la Ducati nel 2015 toccò i 316,4 kmh.

I NUMERI Valentino Rossi è il più vincente tra i piloti in attività sulla pista di Brno. Il pilota di Tavullia vi vinse la sua prima corsa in carriera nel lontanissimo 1996 nella classe 125, e da allora vi trionfò anche nel 1999 in 250, nel 2001 in 500 e quattro volte tra il 2003 e il 2009 in MotoGP per un totale di sette affermazioni. Il grande assente Jorge Lorenzo è uno dei migliori interpreti della ondeggiante Brno, con cinque successi in tre diverse classi (due in MotoGP) mentre Marc Marquez vi ha vinto "solo" tre volte in carriera, due delle quali nella classe regina (2013 e 2017). Lo scorso anno il successo andò ad Andrea Dovizioso, mentre tra i piloti ancora in attività il solo Cal Crutchlow (2016) vi ha vinto in MotoGP. Dando un'occhiata invece alle classi Moto3 e Moto2 spuntano tra i vincitori i nomi di Miguel Oliveira (in Moto2 lo scorso anno), Johann Zarco (Sempre in Moto 2 ma nel 2005), Andrea Iannone (Moto2 2011) e Joan Mir (nel 2017 ma in Moto 3).

IL METEO Il weekend ceco della MotoGP sarà con ogni probabilità condito da qualche goccia di pioggia, attesa a Brno per il prossimo fine settimana. Sul circuito sede del Gran Premio della Repubblica Ceca dovrebbe piovere al sabato, con temperature leggermente più basse rispetto a quelle dei giorni precedente e seguente. Come accaduto in Formula 1 lo scorso fine settimana però, potrebbe capitare anche che il ritardo della perturbazione porti a piovere nel giorno della domenica. Di seguito i dati forniti da weather.com:

Venerdì 2 agosto: parzialmente nuvoloso, temperature 16°-26°, precipitazioni 10%, umidità 51%, vento 11 kmh

Sabato 3 agosto: temporali sparsi, temperature14°-23°, precipitazioni 60%, umidità 62%, vento 18 kmh

Domenica 4 agosto: parzialmente nuvoloso, temperature 15°-26°, precipitazioni 10%, umidità 53%, vento 11 kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista ceca. In occasione del GP di Brno è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 4 agosto 2019, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE 2 - Q2

Sabato 3 agosto 2019, ore 14.35

RISULTATI QUALIFICHE 1 - Q1

Sabato 3 agosto 2019, ore 14.10

RISULTATI FP4

Sabato 3 agosto 2019, ore 13.30

RISULTATI FP3

Sabato 3 agosto 2019, ore 9.55

RISULTATI FP2

Venerdì 2 agosto 2019, ore 14.10

RISULTATI FP1

Venerdì 2 agosto 2019, ore 9.55