Autore:

Simone Valtieri

DOVI VS MARC Dove eravamo rimasti? Marc Marquez, leader del mondiale e pentacampione del mondo della classe MotoGP ricomincia impressionando sin da subito, mollando la riga numero uno della cronotabella delle PL1 del Gran Premio di Rep. Ceca, sulla pista di Brno, solo a 30 secondi dalla fine della sessione. Lo spagnolo della Honda ferma i cronometri sul 1'56"948 nelle prime fasi di prove libere, un tempo che lo mantiene in testa fino a 30 secondi dal termine, quando Andrea Dovizioso lo beffa di appena 29 millesimi montando gomma nuova. 1'56"919 il tempo del ducatista che riparte con un pizzico di fiducia in più rispetto all'inizio delle vacanze.

VALENTINO IN TOP 10 Subito alle spalle dei primi due della classifica iridata si piazza Maverick Vinales, protagonista nel finale di una prima serie di schermaglie in pista con Marquez. Lo spagnolo è il primo delle Yamaha, mentre quarto a sorpresa c'è la KTM di Miguel Oliveria, a soli 99 millesimi dalla vetta, davanti al francese Sylvain Guintoli, che in questo fine settimana è la wild card del team Suzuki. Nella top ten troviamo anche Jack Miller (Ducati), Hafizh Syahrin (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Suzuki) e Valentino Rossi, protagonista di una mattinata di lavoro intenso.

The penultimate corner catches out @PeccoBagnaia! 💢



The @pramacracing rider is unhurt but clearly frustrated after this fall! 😲#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/vVFrX041J0 — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 2, 2019

ITALIANI Una pista ostica come quella di Brno, più sconnessa rispetto a quella che i piloti avevano lasciato la scorsa annata, può fare vittime e tra i primi c'è "Pecco" Bagnaia, che chiude comunque la sua mattinata in 12° posizione nonostante una brutta scivolata. Gli altri due italiani sono Danilo Petrucci, 13° e Andrea Iannone, 20°. L'appuntamento è per il pomeriggio, quando sarà fondamentale centrare la top ten, molto importante nella giornata di oggi perché domani è prevista pioggia sull'impianto ceco e i primi dieci si qualificano direttamente in Q2.

Risultati GP Repubblica Ceca 2019 - Prove Libere 1