Autore:

Matteo Larini

FP3 MISTE Un forte rovescio di pioggia che aveva colpito il circuito nella tarda nottata ha reso la pista molto umida, costringendo i piloti della MotoGP a scendere in pista con le gomme Soft da bagnato, per avere il massimo grip in condizioni di non facile interpretazione. Le previsioni meteo per il pomeriggio, però, sono positive: il cielo dovrebbe essere clemente e consentire ai centauri di qualificarsi sull'asciutto. Il sole, già presente durante la terza sessione di prove, ha iniziato ad asciugare la pista, rendendo il turno imprevedibile fino al termine, anche se la pioggia ha aiutato quei piloti già qualificati per la Q2 ieri, impedendo agli altri di migliorarsi significativamente nella prima parte del turno e ottenere l'accesso diretto alla sessione più importante.

All eyes on the race track! 👀



We're seeing the first signs of a dry line emerging! 👍#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/JHkNkrQjSv — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) 3 agosto 2019

MARQUEZ DETTA LEGGE Che sia asciutto o bagnato, Marquez risponde sempre presente: il campione in carica, nella prima parte delle FP3, si è issato in testa, segnando dei tempi significativamente più rapidi degli altri colleghi, distanti oltre un secondo. Con le gomme morbide da bagnato, poi sostituite - ma solo da alcuni piloti - a 15 minuti dalla bandiera a scacchi con le medie rain, le Yamaha si sono ben comportate: Vinales era secondo, mentre Rossi e Quartararo quinto e sesto. Buona la prestazione anche di Petrucci, come sempre veloce in questi casi, che ha ottenuto il quarto tempo alle spalle di un ottimo Guintoli. Difficoltà più serie per Dovizioso, che ha anche modificato molto il setting della sua Desmosedici per migliorare il deludente 13° tempo del primo run.

The wet conditions don't appear to be stopping @marcmarquez93 so far! 💪



The world champion currently leads in FP3! 🔝#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/yExhbSIICI — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) 3 agosto 2019

ASFALTO QUASI ASCIUTTO Negli ultimi sette-otto minuti del turno, la pista è andata sempre più ad asciugarsi, tanto che in traiettoria, per buona parte del giro, l'asfalto era già praticamente asciutto. Tuttavia, la presenza di parecchia acqua stagnante in alcune curve ha costretto i piloti ad utilizzare ancora le gomme da bagnato. I tempi fatti segnare nella prima parte delle FP3 non sono stati migliorati significativamente, tanto che alla fine la top-3 è rimasta la stessa, con Marquez in testa, seguito da Vinales e dal sorprendente Guintoli. Quarto Petrucci a difendere l'onore Ducati sul bagnato e quinto un competitivo Rossi.

MotoGP FP3 Rep.Ceca, tempi e distacchi