Autore:

Simone Dellisanti

GP TEDESCO Con il Gran Premio del Sachsenring 2018 la Moto GP è pronta per far tornare i piloti del Circus in pista dopo la gara di Assen. Sul circuito tedesco del Sachsenring la sfida si riaccende a partire da venerdì 13 luglio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete gli orari per seguire in diretta tv le prove libere, qualifiche e la gara.

GLI ORARI TV

DOMENICA 15 LUGLIO 2018

SKY Sport MotoGP HD (diretta canale 208)

8,40: Moto3 Warm Up

9,10: Moto2 Warm Up

9,40: MotoGP Warm Up

11,00: Moto3 Gara

12,20: Moto2 Gara

14,00: MotoGP Gara



TV8 (canale 8 - differita)

19,00: Moto3 Gara

20,20: Moto2 Gara

21,30: MotoGP Gara



SABATO 14 LUGLIO 2018

SKY Sport MotoGP HD (diretta canale 208)

9,00: Moto3 prove libere FP3

9,55: MotoGP prove libere FP3

10,55: Moto2 prove libere FP3

12,35: Moto3 qualifiche

13,30: MotoGP prove libere FP4

14,10: MotoGP qualifiche

15,05: Moto2 qualifiche

17,30: conferenza stampa piloti



TV8 (canale 8 - differita)

18,15: Studio MotoGP

19,45: Sintesi qualifiche (Moto3, MotoGP, Moto2)

21,00: Studio MotoGP



VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

SKY Sport MotoGP HD (diretta canale 208)

9,00: Moto3 prove libere FP1

9,55: MotoGP prove libere FP1

10,55: Moto2 prove libere FP1

13,10: Moto3 prove libere FP2

14,05: MotoGP prove libere FP2

15,05: Moto2 prove libere FP2