Duello Martin-Marquez: Bagnaia indica quali delle prossime piste saranno favorevoli a uno o all'altro

l duello per il titolo MotoGP tra Marc Marquez e Jorge Martin è ormai entrato nella fase decisiva della stagione. Dopo il GP Giappone, il pilota Aprilia conserva appena due punti di vantaggio sul campione del mondo in carica della Ducati, con sei gare ancora da disputare. Pecco Bagnaia, compagno di squadra di Marquez, si aspetta un confronto molto equilibrato nelle ultime gare e ritiene che l'andamento della sfida possa cambiare sensibilmente da un circuito all'altro.

Bagnaia prevede lotta aperta fino a Valencia

“Penso che sia fantastico - ha dichiarato Bagnaia parlando della lotta per il titolo dopo il GP Giappone - In Indonesia, per Ducati, sarà molto difficile. Ma poi andiamo in Australia, dove Marc è fortissimo. Sarà una lotta serrata fino a Valencia”.

MotoGP 2026, GP Giappone: Marc Marquez (Ducati)

Secondo Bagnaia, anche le caratteristiche dei circuiti avranno un peso importante nell'assegnazione del titolo: “In Malesia è meglio per uno dei due, e quello è Jorge. Ma poi Valencia è migliore per Marc. Quindi è una bella lotta tra loro e spero che vinca il migliore”.

Decisive le piste ''neutre''

La lettura di Bagnaia individua quindi una serie di appuntamenti nei quali Marquez e Martin potrebbero avere vantaggi differenti. Dopo il GP Indonesia, il calendario porterà infatti la MotoGP in Australia, Qatar, Malesia, Portogallo e infine a Valencia. Australia e Valencia vengono indicate come piste particolarmente favorevoli a Marquez, mentre la Malesia al pari dell'Indonesia dovrebbe offrire a Martin un'opportunità migliore. Qatar e Portimao rappresentano invece, secondo questa valutazione, i due appuntamenti più neutrali del finale di stagione.

MotoGP Giappone 2026, Motegi. Jorge Martin. Credits: Aprilia Racing

Martin arriva a questa fase conclusiva dopo aver perso il titolo 2023 contro Bagnaia, quando correva per Pramac Ducati, prima di conquistare il suo primo Mondiale MotoGP nel 2024. Marquez ha invece centrato il suo settimo titolo nella classe regina al termine della prima stagione con Ducati Lenovo, dominando il campionato.

Bezzecchi: ultima chiamata

Il futuro di Bagnaia sarà invece lontano da Ducati. Il pilota italiano, attualmente in difficoltà nella sua ultima stagione con la squadra ufficiale, dal 2027 passerà ad Aprilia proprio al posto di Martin e sarà affiancato dall'amico Marco Bezzecchi. Anche Bezzecchi resta matematicamente coinvolto nella lotta, ma arriva in Indonesia con 49 punti di ritardo in classifica. Il pilota Aprilia ha ottenuto più vittorie di Martin nel corso della stagione, anche se tutti i suoi successi sono arrivati nella prima parte dell'anno.

In Indonesia Bezzecchi aveva inoltre conquistato la pole position e vinto la Sprint nella passata stagione, prima di entrare in collisione con Marquez durante il GP. Un precedente che rende il prossimo appuntamento particolarmente interessante anche per il pilota italiano, intenzionato a giocarsi le ultime carte nella lotta per il titolo MotoGP 2026.

VEDI ANCHE

Tags