Dall'Igna celebra Marquez dopo il Giappone: “Un weekend perfetto, prestazione magistrale”

Il GP Giappone ha regalato a Marc Marquez un altro weekend da protagonista. Dopo il successo nella Sprint, il pilota Ducati ha conquistato anche la gara della domenica, portando a casa il sesto successo stagionale nella classe regina e il quinto doppio dell’anno.

MotoGP 2026, GP Giappone: Marc Marquez (Ducati)

Una vittoria costruita con pazienza, aspettando il momento giusto per attaccare Jorge Martin e poi gestendo il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Marquez ha recuperato così 10 punti sul rivale nella classifica iridata, riducendo ulteriormente il distacco nella volata finale del campionato.

Un Marquez impeccabile

Per Luigi Dall’Igna si è trattato di una prestazione particolarmente significativa: “Il GP del Giappone si è concretizzato, nella forma e nella sostanza, come un altro weekend perfetto per Marc. Ha conquistato la sua sesta vittoria in MotoGP della stagione, tutta nelle ultime nove gare. È stato un fine settimana in cui Marc ha lasciato davvero il segno di un campione, conquistando 37 punti e recuperandone 10 in classifica”.

Il General Manager Ducati ha sottolineato soprattutto la gestione della gara: “La sua vittoria è stata costruita magistralmente giro dopo giro: ha studiato il suo rivale, ha realizzato un sorpasso brillante a metà gara e poi ha completato il successo con due giri più veloci decisivi nella fase più importante. È stata una prestazione quasi magistrale, non c’è altro modo per descriverla: semplicemente impeccabile”.

Dall'Igna festeggia le 100 vittorie con Ducati

Dall’Igna ha poi rimarcato la particolarità della quarta vittoria di Marquez a Motegi: “È il suo quarto successo qui, un altro piccolo record, che dimostra come sia sempre pronto a cogliere l’opportunità giusta. Solido fino a sembrare freddo, autorevole, chirurgico, veloce, razionale e impeccabile: ci sono molti aggettivi che si adattano alla sua prestazione in una gara come questa. Ha dominato senza lasciare spazio alla risposta, ma senza correre rischi inutili”.

MotoGP 2026, GP Giappone: Gigi Dall'Igna e Marc Marquez (Ducati)

Il successo di Motegi ha avuto anche un significato personale per Dall’Igna, che ha raggiunto quota 100 vittorie in MotoGP da General Manager di Ducati: “A livello personale, non posso che esprimere il mio grande orgoglio per aver raggiunto la mia centesima vittoria in MotoGP con Ducati. È stato un percorso tecnico e umano estremamente gratificante, iniziato qualche anno fa: un progetto grande e ambizioso, condiviso con un gruppo di collaboratori che sono eccezionalmente preparati nel loro lavoro e straordinari come persone”. Un traguardo che il dirigente Ducati ha voluto dedicare a tutta la squadra: “Non c’è occasione migliore per ringraziare i nostri ingegneri, i nostri piloti e tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno, un sogno che continua ancora oggi a spingere la sua evoluzione”.

Bagnaia ottavo e la sfida degli pneumatici

L’altra Ducati di Pecco Bagnaia ha terminato ottava dopo un weekend complicato. Un risultato modesto rispetto al dominio mostrato dal pilota italiano a Motegi un anno fa, ma che Dall’Igna considera comunque incoraggiante: “Dopo un inizio di weekend difficile, è riuscito a portare la moto a casa all’ottavo posto nella gara lunga. È un risultato molto modesto rispetto al suo dominio qui l’anno scorso, ma incoraggiante se riconosciamo la forza d’animo e la determinazione del campione che è”.

MotoGP 2026: Pecco Bagnaia (Ducati)

Il dirigente Ducati ha poi analizzato la difficoltà legata alla scelta della gomma posteriore. Il nuovo asfalto di Motegi ha aumentato sensibilmente il grip, ma anche le temperature degli pneumatici, con il rischio di un degrado superiore al normale: “È importante sottolineare che sia noi sia gli ingegneri Michelin eravamo completamente preparati a questo scenario. Sono arrivati con una carcassa più rigida, la stessa utilizzata a Spielberg, per ridurre le temperature degli pneumatici. Noi, attraverso i nostri modelli di simulazione termica, abbiamo analizzato una combinazione di parametri relativi a motore, elettronica e ciclistica per ottenere la stessa riduzione di temperatura utilizzando la mescola media”. La configurazione definitiva è stata scelta nel Warm-Up: “Durante il Warm-Up abbiamo infine selezionato la configurazione più performante delle due”.

Ducati guarda già all'Indonesia

Dall’Igna non considera però concluso il lavoro della Ducati. Il prossimo appuntamento sarà già questo fine settimana in Indonesia, dove la lotta per il titolo entrerà in una nuova fase: “Il lavoro non è finito e dobbiamo tenerlo sempre presente. Da qui andiamo avanti in ogni senso, perché la nostra attenzione è già sull’Indonesia, dove tra pochi giorni torneremo in pista per un'altra tappa di questa emozionante volata verso il titolo. Ogni GP racconta una storia unica: è vero, lo abbiamo già detto, ma le gare e il continuo cambiamento dei risultati continuano a ricordarcelo”.

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