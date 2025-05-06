MotoGP Australia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Questo fine settimana si svolgerà il diciannovesimo round stagionale, il Gran Premio d'Australia sul circuito di Phillip Island, uno dei luoghi più iconici e amati del calendario MotoGP. Adagiato sullo stretto di Bass, il tracciato australiano è un continuo saliscendi a picco sull’oceano, dove il vento cambia direzione da un giro all’altro e le gare si decidono spesso sul filo di millesimi. Qui ogni curva racconta storie di duelli epici, scie infinite e sorpassi all’ultima staccata. Quest’anno, però, lo scenario sarà diverso: Marc Marquez, fresco campione del mondo 2025, non sarà al via a causa di un infortunio alla spalla che lo terrà fuori anche in Malesia. Una defezione pesante che apre la lotta per il secondo posto, con Alex Marquez deciso a tornare sul podio dopo Mandalika e Pecco Bagnaia chiamato a riscattare il weekend nero in Indonesia. A sostituire il campione spagnolo ci sarà Michele Pirro, tester Ducati pronto a fare esperienza sul tracciato più tecnico e imprevedibile dell’anno. L’attenzione è puntata anche su Fermin Aldeguer, il baby talento che in Indonesia ha conquistato la sua prima vittoria in top class, diventando il secondo più giovane di sempre dopo lo stesso Marc. Il rookie spagnolo conosce bene Phillip Island, dove vinse in Moto2 nel 2023, e sogna di ripetersi in una stagione già leggendaria per la Gresini. Alle loro spalle, Marco Bezzecchi cerca il riscatto dopo la sfortuna di Mandalika, Pedro Acosta e Brad Binder guidano la riscossa KTM, mentre Aprilia e Yamaha sperano in un weekend sereno tra venti forti e gabbiani in volo. Phillip Island non tradisce mai: tra pioggia, sorprese e arrivi da fotofinish, l’Australia è pronta a regalare un altro capitolo memorabile di questa straordinaria stagione MotoGP.

