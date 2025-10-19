MotoGP 2025

MotoGP Australia 2025, le pagelle di Phillip Island

Avatar di Simone Valtieri, il 19/10/25

12 minuti fa - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Australia a Phillip Island

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP d'Australia a Phillip Island: Fernandez: primo capolavoro. Di Giannantonio e Bezzecchi, rimonte vincenti! Bagnaia: piove sul bagnato
Le pagelle del Gran Premio d'Australia al Phillip Island Circuit: Raul Fernandez dipinge il primo capolavoro. Di Giannantonio e Bezzecchi, rimonte vincenti! Bagnaia: piove sul bagnato. Tutti i voti del 19° appuntamento dell'anno a Phillip Island, li trovate qui sotto.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 10 - Finalmente! Ci ha messo anni a digerire il passaggio in MotoGP, e metà anno a digerire l'Aprilia RS-GP, dopodiché è cresciuto e questo è il risultato! Bravo Raul (e bravo Brivio).

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 9,5 - Un bel ''finalmente'' anche per Diggia, che grazie a questo podio riemerge da mesi difficili dopo il Mugello, con l'unica luce di Misano. Partiva 10°, non scordiamo...

MARCO BEZZECCHI - VOTO 9 - Oggi, francamente, non poteva fare di più. Forse se avesse passato prima Quartararo, ma aveva spremuto le gomme per fuggire al via, e con due LLP il terzo posto è tanta roba.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - In linea con la seconda parte di stagione, per forza di cose meno incisiva della sorprendente prima. Cala nel finale ma ormai il secondo posto iridato è suo, e chi l'avrebbe detto?

PEDRO ACOSTA - VOTO 7,5 - La KTM ha atavici problemi di usura, e il suo stile aggressivo non aiuta, ma con che cuore guida questo ragazzo? Se sistemerà due-tre cosette sulla moto il prossimo anno sarà devastante.

LUCA MARINI - VOTO 7 - Se la Honda è tornata competitiva lo deve al suo lavoro silenzioso. Ha mangiato tanta sabbia ma ora sivedono i risultati. Ormai costantemente a ridosso dei primi, manca solo l'ultimo step.

ALEX RINS - VOTO 7 - Una rondine non fa primavera, ma con due inizi a sentire il profumo dei fiori. E Alex piano piano sta tornando competitivo, la gara di oggi ne è una conferma dopo le avvisaglie di Mandalika.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - La caduta chiama questo voto, avrebbe preso una sufficienza risicata vista la mini rimonta intrapresa dopo i primi giri, come se stesse vedendo un po' di luce, e poi di nuovo il buio.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Buon avvio, rimonta da 16° a 8° poi finisce le gomme e i piloti da superare.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6,5 - Idem come sopra. Da 20° a 9°, poi però le gomme calano e resta lì.

POL ESPARGARO - VOTO 7 - Il tester più veloce del pianeta è lui, ogni volta che scende in pista fa bene.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5,5 - Da 1° a 10°, costretto a tirare nei primi giri, arriva presto il crollo.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5,5 - Lontano dalle prestazioni di Miller (che però cade), vicino a Quartararo.

AI OGURA - VOTO 6 - Ancora un po' convalescente, sta riprendendo le misure, e l'Aprilia lo aiuta a farlo.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4,5 - Dopo Mandalika, qui non ha girato nulla. Il vero Fermin è un altro.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - Stesso identico discorso che per Aldeguer, ma con 9 secondi in più...

LORENZO SAVADORI - VOTO 6 - Buona gara per il Sava, rifila 16'' a Chantra e a Pirro. Aprilia super qui.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 4 - Comincia il lento avvicinamento alla Superbike, prende 50'' dal primo.

MICHELE PIRRO - VOTO 6 - Prende in mano una Ducati potente ma complicata, ha svolto una gara-test.

JOAN MIR - VOTO 4 - Lottava per la top ten, finisce anche lui nel ghiaione senza gloria né gioia.

JACK MILLER - VOTO 4 - Scivola al giro quando è 5° e butta alle ortiche la miglior chance dell'anno.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Cade nelle prime fasi quando si trovava in 15° posizione, piove sul bagnato.

Jorge Martin, Marc Marquez e Maverick Vinales non paretcipano al GP d'Australia per infortunio

