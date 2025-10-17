MotoGP 2025

MotoGP Australia 2025. Bezzecchi comincia forte a Phillip Island. Bagnaia solo nono

3 ore fa - Due Aprilia al comando nel venerdì di Phillip Island: Bezzecchi rifila 3 decimi a Fernandez

Due Aprilia al comando dopo il venerdì di Phillip Island: Marco Bezzecchi rifila 3 decimi a Fernandez e 4 alla Ducati di Di Giannantonio. Bravo Marini, Bagnaia nono
Il weekend del Gran Premio d'Australia scatta in piena notte italiana con la prima sessione di prove libere, comandata dal padrone di casa Jack Miller con la Yamaha in 1:28.281. In uno scenario che non vede alla partenza il dominatore della stagione, Marc Marquez (operatosi alla scapola e fuori sicuramente fino alla tappa finale di Valencia), e il campione del mondo Jorge Martin (che tornerà in pista dopo il prossimo GP della Malesia), il pronostico è apertissimo, e tra chi aspira al successo c'è sicuramente anche Alex Marquez (Ducati), secondo nel mondiale e secondo nelle FP1 a una manciata di millesimi dal leader. Terzo e quarto altri due aspiranti al successo domenica: Pedro Acosta, a un decimo con la sua KTM, poi il vincitore di Mandalika, Fermin Aldeguer, staccato di quasi due. Quinta posizione per il sempre ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), mentre i primi due italiani sono stati Marco Bezzecchi (Aprilia, che questo weekend dovrà scontare due long lap penalty in gara per aver innescato l'incidente con Marquez), e Francesco Bagnaia (Ducati), sesto e settimo. Hanno chiuso la top ten Johann Zarco (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Brad Binder (KTM). Da segnalare il passettino indietro delle Honda ufficiali rispetto alle ultime uscite (12° Joan Mir, limitato da una rottura al motore, e 13° Luca Marini, dietro a Fernandez), e il ritardo dei due italiani Franco Morbidelli (Caduto a inizio sessione con la sua Ducati) ed Enea Bastianini (KTM), 14° e 15°. Tante wild card al via tra cui Pol Espargaro (16°), Lorenzo Savadori (19°) e Michele Pirro (21°). 

Bezzecchi over the top! 

Sì è cominciato ha fare sul serio, invece, nel pomeriggio australiano, l'alba italiana, con Marco Bezzecchi che chiude in testa le prequalifiche con il tempo di 1:26.492! Mai nessuno ha chiuso un giro in meno tempo a Phillip Island nella storia (il record precedente era addirittura di 1:27''2, appartenente a Jorge Martin!). L'italiano dell'Aprilia, tra l'altro, detiene anche il secondo miglior giro di sempre sul tracciato australe, visto che poco prima avevi girato in 1:26.580. Tempi che gli offrono i favori del pronostico per questo weekend. Alle sue spalle il collega di marca Raul Fernandez, che da qualche gara sta mostrando cose più che buone, mentre terzo è Fabio Di Giannantonio, tornato alla configurazione aerodinamica del 2024. Ben due Yamaha avanzano direttamente alla Q2, e sono quelle ufficiali di Fabio Quartararo, quarto, e di Alex Rins, sesto. In mezzo a loro la Ducati di Alex Marquez, alle loro spalle la Honda di Luca Marini e, a sorpresa, la KTM di Pol Espargaro, wild card per questo weekend. Soltanto nono Francesco Bagnaia, a circa 6 decimi dal Bez, mentre a una manciata di millesimi da Pecco c'è Pedro Acosta, decimo e dentro per il rotto della cuffia, solo 5 millesimi meglio di Fermin Aldeguer, costretto invece alle forche caudine della Q1. Con lui proveranno a qualificarsi domani per le prime quattro file anche Binder, Miller, Mir, Zarco, Oliveira, Morbidelli, Ogura, Savadori, Bastianini, Pirro e Chantra in ordine di classifica. Continuano, dunque, le difficoltà di Franco Morbidelli, solo 17°, e di Enea Bastianini, addirittura 20°.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Australia 2025

Risultati Prequalifiche MotoGP Australia 2025

