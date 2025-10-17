MotoGP Australia 2025. Bezzecchi, più forte della sfortuna! Sua la sprint di Phillip Island

Marco Bezzecchi è inarrestabile. Il pilota itailano dell'Aprilia trionfa nella sprint di Phillip Island non può che essere il favorito per la vittoria anche del Gran Premio d'Australia di domani (spostato di un'ora, dalle 5 alle 6 del mattino italiane), nonostante il doppio long lap penalty che dovrà scontare per il contatto con Marc Marquez a Mandalika. Bez scatta discretamente nonostante i saltellamenti della moto, riprendendosi la seconda posizione al termine di un primo giro concitato alle spalle del sorprendente Raul Fernandez, e mette nel mirino il collega di marca. Impiegherà però nove giri per sorpassarlo, anche a causa di un gabbiano investito e di un quasi tamponamento sullo spagnolo. In due giri, però, l'italiano torna sotto e poi lo supera senza storia, andandosi a prendere il quinto successo in carriera in una sprint. Sul podio con lui e Fernandez sale Pedro Acosta con la KTM, bravo a tenere a bada un pimpante Jack Miller (Yamaha) e il rimontante Fabio Di Giannantonio, prima Ducati al traguardo, a cui mancava solo un altro giro per giocarsi al meglio le sue chance. Gara complicata per Alex Marquez (Ducati), sesto, e per il poleman Fabio Quartararo (Yamaha), mentre raccolgono punti anche un buon Luca Marini (Honda) e la wild card Pol Espargaro (KTM). Bravo Enea Bastianini, che rimonta da P20 a P10, mentre fa l'opposto un Francesco Bagnaia tornato nello sprofondo con la GP25, penultimo (da P11 a P19) davanti al solo Michele Pirro. Caduti Brad Binder e Fermin Aldeguer. In classificaora solo 8 punti separano Bezzecchi dal terzo posto di Bagnaia, e se l'inerzia è questa, il podio iridato del tre volte campione del mondo ha le ore contate.

After a few failed attempts, Bez does grab the lead! ✅#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/VjshvO6l0f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Bez abbatte un gabbiano e batte Fernandez. Bagnaia sprofonda

Allo spegnimento dei semafori scatta meglio di tutti Raul Fernandez, che beffa tutti e si mette davanti ad Alex Marquez e Marco Bezzecchi, il quale si riprende la seconda piazza dopo poco curve. Scivolano in quarta e quinta posizione le Yamaha di Miller e Quartararo, davanti ad Acosta, Espargaro, Diggia, Aldeguer, Binder, Marini e Bagnaia scivolato in 12° piazza nonostante un abbrivio decente. Le due Aprilia al comando vanno subito ni fuga, aprendo un gap sul resto del gruppo, mentre Binder cade all'inizio del secondo giro in curva-2, ma Bagnaia non guadagna posizioni, passato da Mir, Zarco e Bastianini. Pimpante Acosta, che nel corso del secondo giro passa Quartararo e si mette in top 5. Al giro 3 Fernandez sembra prendere un piccolo margine su Bezzecchi. Mentre naufraga Bagnaia (che perde altre due posizioni) risale Morbidelli, da 21° a 17°, davanti il Bez lascia sfogare Fernandez tenendolo comunque sempre lì, mentre Alex Marquez è già a più di 1''5 dalla testa. Per il terzo gradino del podio si innesca una bella lotta tra Marquez, Miller e Acosta, mentre davanti se ne vanno. Bagnaia, intanto, scivola in 20° e penultima posizione, davanti al solo Pirro. Giro 6: Bez rischia di tamponare Fernandez e perde un secondo netto su Fernandez andando lungo: tutto da rifare per l'italiano, mentre Acosta compie un meraviglioso doppio sorpasso su Miller e Marquez, che passa da 3° a 5°. Bez prende anche un povero gabbiano che gli rimane incastrato per qualche metro nell'appendice alare di sinistra, ma ricomincia la sua rimonta e con il giro veloce si riporta sul codone di Fernandez. Il giro 9 è quello di studio, Bez deve variare le traiettorie per non investire lo spagnolo, al giro 10 arriva l'attacco in contropiede alla 2, e con il mare davanti chiude il suo sorpasso prendendosi la leadership! La gara per il podio, in pratica, finisce qui. Bezzecchi scappa e comanda per 3 giri, andando a vincere, con Fernandez che corona la doppietta Aprilia. La lotta per il terzo posto, invece, si risolve solo all'ultimo giro grazie a un pimpante Di Giannantonio che passa Alex Marquez a un giro dal termine e piomba sulla coppia Acosta-Miller. Alla fine terzo è lo spagnolo della KTM, davanti al padrone di casa e all'italiano. Alex Marquez sesto, poi Quartararo, Marini e Pol Espargaro chiudono la zona punti. Brav Bastianini, che rimonta fino a P10, davanti a Mir, Zarco, Rins, Oliveira, Morbidelli, Ogura, Savadori e Chantra. Ultima e penultima le due Ducati ufficiali, con Bagnaia 19° e Pirro 20°. Negli ultimi giri era caduto Aldeguer.

Quartararo, quinta pole dell'anno! Bez è secondo, Bagnaia P11

Nelle qualifiche, andate in scena nel cuore della notte italiana, la pole position era stata appannaggio di Quartararo con la Yamaha, alla quinta partenza al palo dell'anno dopo quelle di Jerez, Le Mans, Silverstone e Assen, che con il nuovo record della pista (1:26.465) aveva beffato Marco Bezzecchi di circa 3 centesimi. Con loro la sorpersa Jack Miller, era dal 2012 che un australiano non partiva in prima fila (ovviamente dai tempi di Casey Stoner), proveniente addirittura dalla Q1. Dalla 4° alla 8° casella un pokerissimo di spagnoli, con Raul Fernandez, Pedro Acosta e Alex Marquez (protagonista di una spettacolare caduta in cuva-1) in seconda fila, e con Aldeguer, la wild card Pol Espargaro a far compagnia a Luca Marini (nono) in quinta. Il pilota della Honda è il primo di tre delusi italiani, con Di Giannantonio e Bagnaia che piazzano le loro Ducati in quarta fila, insieme alla Yamaha di Rins. Quinta fila per Brad Binder, Joan Mir e Johann Zarco, poi Oliveira, Morbidelli e Ogura, a chiudere: Savadori, Bastianini, Chantra e Pirro, che qui sostituisce l'infortunato Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale.

Left it late to SHATTER THE LAP RECORD! 💥



FABIO QUARTARARO ON POLE 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/nHt7D1FUd2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Risultati Qualifiche MotoGP Australia 2025

Fabio Quartararo seals a scintillating pole position at Phillip Island as Marco Bezzecchi and @jackmilleraus join him on the front row 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/9t8ow01yvh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2025

Risultati Gara Sprint MotoGP Australia 2025

