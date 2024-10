MotoGP Australia 2024: orari, meteo e segreti del circuito

Dopo una settimana di pausa, torna la MotoGP per un trittico fondamentale, forse decisivo, per l'assegnazione del titolo iridato 2024. Come lo scorso anno, Francesco Bagnaia e Jorge Martin arrivano appaiati alla volata finale, con 15 giorni di fuoco da passare tra Australia, Thailandia e Malesia. Si comincia da Phillip Island, dunque, e ci si arriva con lo spagnolo in vantaggio di 10 punti sull'italiano, ma con Bagnaia reduce dalla doppietta di Motegi. 10 punti con 144 ancora in palio possono essere niente o tutto, soprattutto perché in un attimo possono diventare 35 o 15, a favore dell'uno o dell'altro. Bisognerà dunque essere chirurgici, perché ogni curva di ogni sessione di prova conterà. Il terzo posto iridato se lo giocano Marc Marquez ed Enea Bastianini, altri due piloti Ducati, che potrebbero rientrare in lizza per il titolo solo in caso di ripetuti passi falsi dei primi due. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del diciassettesimo weekend dell'anno della MotoGP, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 18 ottobre

Prove libere 1: 1.45 – 2.30

Prequalifiche: 6.00 – 7.00

Sabato 19 ottobre

Prove libere 2: 1.10 – 1.40

Qualifiche 1: 1.50 – 2.05

Qualifiche 2: 2.15 – 2.30

Sprint: 6:00

Domenica 20 ottobre

Gara Moto3: 2.00

Gara Moto2: 3:15

Gara MotoGP: 5:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 19 ottobre

Qualifiche MotoGP: 1.50-2.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 6:00 (diretta)

Domenica 20 ottobre

Gara Moto3: 9.05 (differita)

Gara Moto2: 10.20 (differita)

Gara MotoGP: 12.05 (differita)

LINK UTILI - GP AUSTRALIA 2024

IL METEO DEL GP

Venerdì 18 ottobre: temporale; temperatura 14°-21°; precipitazioni 90%; umidità 75%

Sabato 19 ottobre: precipitazioni sparse; temperatura 13°-15°; precipitazioni 40%; umidità 76%

Domenica 20 ottobre: parzialmente nuvoloso; temperatura 12°-16°; precipitazioni 10%; umidità 74%

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2024