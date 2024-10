MotoGP Australia 2024. Martin domina la sprint e vola a +16 su Bagnaia, solo quarto

Nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia, Jorge Martin fa un altro mestiere rispetto al resto della compagnia. Il pilota spagnolo è il più bravo a interpretare le condizioni insidiose di una pista fredda e reduce dalla pioggia delle ore precedenti e, dopo essersi salvato da una chiusura dell'anteriore, piazza un giro sensazionale, in linea con il record della pista che già gli appartiene dallo scorso anno: 1:27.296 per l'iberico che rifila distacchi abissali a tutti. Il migliore degli inseguitori è Marc Marquez, staccato di quasi sei decimi, mentre chiude una prima fila tutta spagnola Maverick Vinales che con la sua Aprilia si piazza in mezzo a quattro Ducati. Le altre due moto di Borgo Panigale sono quelle di Marco Bezzecchi e di un Francesco Bagnaia che non ha ancora trovato il feeling con la pista australe. Pecco incassa quasi 1''2 dal suo rivale per il titolo ma salva una situazione che sarebbe potuta essere anche peggiore prendendosi la quinta casella davanti all'altra Aprilia di Raul Fernandez. Terza fila per le Ducati di Franco Morbidelli e Alex Marquez, davanti alla Yamaha dell'ottimo Alex Rins, già vincitore qui nel 2022, mentre in quarta fila ci sono altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio (caduto all'inizio del secondo run), divise dalla KTM di Brad Binder. Dalla Q1 erano saliti Bastianini e Fernandez, mentre era stato bravo Luca Marini, migliore delle Honda con la 13° casella conquistata davanti al compagno di marca Johann Zarco (vincitore qui nel 2023) e alla KTM del rookie Pedro Acosta. La sesta fila è composta dal padrone di casa Jack Miller e dallo spagnolo Augusto Fernandez, entrambi su KTM, e dal campione del mondo 2020 Joan Mir su Honda, mentre è solo 19° Fabio Quartararo con la sua Yamaha, davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia) e Takaaki Nakagami (Honda). 22° e ultimo Lorenzo Savadori, che anche a questa tornata sostituisce Miguel Oliveira in sella all'Aprilia del team Trackhouse.

SPRINT RACE Il poleman Jorge Martin occupa per la terza volta la prima casella della griglia a Phillip Island. Nel 2022 fu solo settimo, nonostante abbia comandato la gara nella prima parte, chiedendo troppo alle sue gomme. Lo scorso anno il copione fu simile ma ancor più drammatico: a fronte di una gara breve non disputata causa meteo avverso, in quella lunga l'iberico dominò, ma il crollo giunse all'ultimo giro, quando perse quattro posizioni in poche curve e finì quinto. Non dovrebbero esserci dunque problemi per lui in questo sabato, in vista di far fruttare l'esperienza maturata nella gara di domani. Allo spegnimento dei semafori, infatti, l'iberico scatta bene, chiude Marquez e prende la testa. Anche Bagnaia era scattato benissimo ma l'uscita larga di Marquez a causa del vento forte gli fa perdere due delle tre posizioni guadagnate. Pecco si rimette in terza piazza passando Binder e mettendosi in scia a Bezzecchi, che si rivela però ostico da sorpassare. Da dietro, intanto, risale fortissimo Marquez che dall'ottava piazza in tre giri diventa quarto e mette nel mirino proprio il duo di italiani davanti, dovendosi al contempo guardare le spalle da un Bastianini piuttosto pimpante. Bagnaia coglie la seconda posizione all'inizio dl quarto giro ma ha un secondo da recuperare sul rivale. Martin, però, esprime un ritmo migliore e il divario cresce decimo dopo decimo, mentre stavolta è Marquez a trovare qualche difficoltà nel superare un generosissimo Bez. Le cinque Ducati davanti fanno il vuoto e Marquez passa l'italiano al'inizio del sesto giro, mettendo nel mirino Bagnaia proprio mentre la gara saluta il vincitore dello scorso anno Johann Zarco, caduto. Cade anche Alex Marquez, mentre Marc ha un passo superiore e raggiunge subito Bagnaia, studiando un modo per passarlo. Martin intanto aumenta il suo margine a più di 2'' ed è solo questione di tempo per Pecco, che deve arrendersi allo spagnolo nel corso dell'ottavo giro. Ora il problema per Pecco è che il compagno Bastianini sembra più veloce di lui e lo infila poche curve dopo. Cade anche Jack Miller mentre a 5 giri dal termine Marquez paga 3'' da Martin e non può più rientrare per la vittoria, così come Bastianini non sembra in grado di seguire lo spagnolo. Bezzecchi, quinto, deve invece difendersi dal ritorno dell'Aprilia di Vinales, inseguito a sua volta da Di Giannantonio e Morbidelli. Bagnaia fatica ma conserva un minimo margine su Bez quando mancano ancora 3 lunghissimi giri. Cade anche Pedro Acosta, che era comunque fuori dai 9, mentre a due giri dalla fine un bruttissimo incidente co Bezzecchi, risucchiato nel cono d'aria da Vinales che l'aveva appena superato, centra in pieno lo spagnolo ed entrambi rotolano per decine di metri sulla ghiaia. Cade anche Binder, nel tentativo di riprendere Morbidelli e così cambiano le posizioni a punti. Martin vince con margine, mollando il gas nel finale, davanti a Marquez e Bastianini. Bagnaia è solo quarto, davanti a Di Giannantonio e Morbidelli. A punti anche Raul Fernanedz, Aleix Espargaro e Augusto Fernandez, due Aprilia e una KTM dietro a sei Ducati. In classifica Martin vola a +16 e domani, salvo sorprese, potrà incrementare ancora su un Bagnaia palesemente in difficoltà. Ma Pecco ci ha abituato tante volte a switch clamorosi dal sabato alla domenica, sarà ancora così?

Contact between Vinales and Bezzecchi into Turn 1, both riders go down!



Both riders are conscious #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/D0ZIxOleOk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024

A chaotic sprint but it was cool, calm and collected for @88jorgemartin out front!



He's wins the first #TissotSprint Down Under! 🥇#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/vSWNYFMFoG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2024