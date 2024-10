MotoGP Australia 2024. I Marquez davanti, Martin e Bagnaia in top 5 nelle prequalifiche

La pioggia è stata la protagonista negli orari della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, per l'appunto annullate causa maltempo. Tutto viene perciò rimandato alle ''practice'' del pomeriggio, comunque andate in scena di buon mattino in Italia. Al netto di qualche difficoltà, sia Jorge Martin (caduto nelle primissime battute e persino costretto a evitare la fauna locale in pista verso la fine), sia Francesco Bagnaia (senza tempo nel primo quarto d'ora e intento a lottare con il setup per tutta la sessione), sono riusciti a piazzarsi nei dieci, guadagnandosi così il segmento decisivo delle qualifiche di stanotte (ore 1:50 della notte tra venerdì e sabato). Il migliore di tutti, però, è stato Marc Marquez, in palla sin dai primi giri e capace di fermare i cronometri sul tempo di 1:27.770, ad appena mezzo secondo dal record della pista stabilito lo scorso anno da Martin, quarto a due decimi dietro anche agli ottimi Alex Marquez e Marco Bezzecchi (tre Ducati GP23 ai primi tre posti). La quinta moto di Borgo Panigale è quella di Bagnaia, che dribblando le bandiere gialle è riuscito a mettersi nei dieci con l'ultimo run, davanti a Maverick Vinales e Brad Binder, primi degli altri con le loro Aprilia e KTM. In Q2 vanno anche Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e, a sorpresa, Alex Rins con la Yamaha. Le bandiere gialle uscite nel finale (causate dalle cadute di Lorenzo Savadori, Pedro Acosta e Jack Miller) hanno rovinato la sessione a un drappello di piloti, tra cui Enea Bastianini, davvero sfortunato e solo 16° alla fine. Primo dei beffati è invece Fabio Quartararo, scalzato dal tempo di Alex Marquez nelle battute finali, davanti a Miller, Acosta e a Johann Zarco, migliore delle Honda ma con potenzialità inespresse anch'esso a causa delle yellow flags. 15° Augusto Fernandez con la KTM, mentre tornando alle Honda: 17° Joan Mir e 19° Luca Marini e 20° Takaaki Nakagami, mentre peggio di loro fanno le Aprilia che, Vinales a parte, sono 18° con Aleix Espargaro, 21° con Savadori e 22° con Raul Fernandez.

A Marquez 1-2 on Friday as the GP23s take the fight to the GP24s! ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/unGzppnzHT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/10/2024