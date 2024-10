MotoGP Australia 2024, le pagelle di Phillip Island

Le pagelle del Gran Premio d'Australia a Phillip Island: Marquez e Martin fanno un altro mestiere. Bagnaia, prestazione positiva, così come quelle di Diggia. Da Bastianini ci si attendeva di più, bocciati Alex Marquez, Aleix Espargaro e Marco Bezzecchi, oltre al solito Mir.

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Il re è sempre lui, e ogni tanto ce lo ricorda con gare come quella di oggi. Non ci sono tear-off che tengano, né - ovviamente - avversari. Oggi dipinge l'ennesimo capolavoro

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Passato da Marquez poteva anche ragionare e accontentarsi, invece ha rischiato per provarci. Questo ragazzo è tutto cuore e istinto, e oggi non poteva proprio fare di più.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 7,5 - Lui sì che ha ragionato. Nonostante le difficoltà dei giorni scorsi è stato lì con i migliori per metà gara, poi ha ragionato e ha limitato i danni. Tutto è ancora aperto.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 8 - Peccato non vederlo in pista nelle ultime gare, perché come nel 2023 siamo entrati nella ''fase Diggia'', su piste che lo esaltano e dove fa vedere quanto vale. Bravo.

ENEA BASTIANINI - VOTO 6 - Un passo indietro rispetto a ieri, troppo lontano da quelli con cui si era abituato a lottare. Il quinto posto è anche un discreto risultato, ma per il podio iridato ora è a -12 da Marquez.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Buona gara del Morbido, nei primi giri dà l'impressione di poter fare di più, poi lotta con Diggia, Enea e Brad per tutta la gara, prendendosi alla fine un buon sesto posto.

BRAD BINDER - VOTO 7 - Il primo degli altri, e oggi non poteva fare di meglio. Lotta alla grande con tre Ducati, ma alla fine deve arrendersi e mettersi in coda al trenino rosso con la sua KTM arancione.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - In partenza l'Aprilia paga sempre qualcosa, e con questo parterre di Ducati qualcosa si traduce in parecchio. Resta comunque sempre nei dieci e arriva non lontano da Binder.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7,5 - Ogni volta che una pista camuffa le carenze della Yamaha, lui ci mette il suo e ricorda a tutti quanto vale. Ci piacerebbe vederlo di nuovo là davanti, sai che spettacolo...

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 - Non un weekend fortunato. Era scattato bene e, nonostante la penalità, era in corsa per un'ottima posizione. Purtroppo si stende, risale e chiude ultimo una trasferta da dimenticare.

I voti degli altri

VEDI ANCHE

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - La top 10 è il premio a un weekend che fa ben sperare per il futuro.

JACK MILLER - VOTO 6 - Sulla pista di casa ci si aspettava di più. Meglio, comunque, delle ultime gare.

JOHANN ZARCO - VOTO 7 - La Honda migliore. Certo, lo scorso anno qui vinceva (e Marquez era 15°).

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Meglio in qualifica che in gara, dove Quartararo lo mette in riga, ma non male.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Continuano i passettini in avanti, ma sono proprio passettini-ini-ini.

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Prima insufficienza grave. 15° con una Ducati, qui, è quasi blasfemo.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 4 - Altra insufficienza. Ieri era stato bravo, oggi prende 14'' dal compagno.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5 - Anche lui, ieri bene, oggi lotta con gli ultimi della classe.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5 - Parte ultimo e arriva... penultimo, ma solo perché Bez era caduto.

JOAN MIR- VOTO 4 - Ormai non si contano più le cadute, questa poi, arriva a due giri dalla fine.

LORENZO SAVADORI - VOTO SV - Si ritira dopo dieci giri, purtroppo ancora non sappiamo perché.

PEDRO ACOSTA - VOTO SV - Dopo la caduta di ieri non partecipa alla gara dolorante. Tornerà a Buriram

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2024