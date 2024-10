MotoGP Australia 2024. Marquez batte Martin! Bagnaia, terzo, limita i danni

Una gara bellissima, come spesso accade quando nel calendario arriva il giorno del Gran Premio d'Australia! I tre più forti si danno battaglia per metà gara con Martin al comando fino agli ultimi giri. Ma Marc Marquez, quando le piste girano a sinistra ed è a posto con la moto, è quasi imbattibile, e per una decina di giri studia il suo bersaglio prima di infilarlo una prima volta, poi una seconda, quella decisiva per la vittoria. Dal canto suo Martin può comunque gioire, perché il secondo posto gli vale un altro allungo su Pecco Bagnaia, che fino ametà gara resta con loro, mettendo pure il muso davanti per una curva, ma poi non riesce a tenere il ritmo dei due indiavolati iberici. Poco male, delle quattro che rimanevano, questa era la pista più ostica per Pecco, l'unica dove non aveva mai vinto neanche nelle categorie minori. In virtù di questo risultato Bagnaia ora deve recuperare 20 punti sul rivale quando mancano ancora tre weekend completi alla fine e 111 punti a disposizione: dura ma ancora fattibile. Marquez, peraltro, è stato sfortunatissimo al via, quando la visiera a strappo del casco gli è finita sotto alla ruota posteriore, facendolo derapare e perdere 3-4 posizioni. Alle spalle dei tre ducatist si classificano altre tre Ducati, in primis quella di Fabio Di Giannantonio, quarto e alla sua ultima gara stagionale visto che si dovrà sottoporre a un intervento alla spalla infortunata, poi Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Primo degli altri è Brad Bider con la KTM, poi Maverick Vinales con l'Aprilia e l'ottimo Fabio Quartararo con la Yamaha, davanti a Raul Fernandez con un'altra Aprilia.

LA GARA Condizioni meteo differenti con cielo coperto e meno vento rispetto alla gara sprint. Cambia solo che, dopo la sprint di ieri, non parte Pedro Acosta, acciaccato, mentre Marco Bezzecchi, ritenuto responsabile dell'incidente con Maverick Vinales, dovrà scontare un long lap penalty nei primi giri di gara. Allo spegnimento dei semafori scattano benissimo sia Martin sia Bagnaia, che si infila tra Vinalese e Marquez alle spalle di un bravissimo Bezzecchi, poi ottime anche le partenze di Morbidelli e Binder, in top 5 davanti a Marquez e Bastianini. Al secondo giro Morbidelli per provare a passare Bagnaia perde invece anche la posizione su Binder, mentre Martin non scappa nei primissimi giri di gara ma sembra ben saldo nella sua posizione. In pochi giri il sudafricano perde la posizione su Morbidelli e anche su Marquez, mentre Bezzecchi sconta la penalità e si piazza in settima posizione alle spalle di Bastianini e davanti a Di Giannantonio e Vinales. Bagnaia è così secondo, staccato di 8 decimi da Martin. Al 5° giro cade, purtroppo, Marco Bezzecchi, un weekend sfortunato per lui, che perde l'anteriore alla staccata di curva 4. Al sesto giro Bagnaia fa il giro veloce, ma Marquez glielo toglie subito grazie anche alla scia utilizzata sul rettilineo per sorpassare Morbidelli e mettersi in sesta posizione. La gara prosegue e Martin non scappa, anzi si ricompattano i primi tre con Bagnaia che va più veloce dell'iberico e Marquez che è il più rapdo in pista. Morbidelli, invece, non regge il ritmo e si stacca un po', con dietro Biner, Bastianini e Di Giannantonio, quest'ultimo tra i più in palla del gruppo. Dal giro 9 Martin cambia marcia e Marquez arriva su Bagnaia con un giro pazzesco in 1'27''7. Per un paio di giri resta tutto uguale poi Martin comette un piccolo errore i due dietro si riavvicinano. Bagnaia balza brevemente al comando, ma Martin alla staccata successiva torna davanti e crea un varco dove si inserisce anche Marquez. I primi tre hanno 3''5 sul resto dela ciurma, capitanata sempre da Morbidelli con Binder e Di Giannantonio, che ha passato Bastianini. E mancano ancora 15 giri. Martin abbassa il suo ritmo, Marquez gli sta dietro ma Bagnaia sembra soffrire un po'. Diggia, intanto, per attaccare Binder scivola da 6° a 8° in una curva, poi si rimette in sesto e passa nuovamente Vinales, alle spalle di Bastianini. Davanti Martin e Marquez prendono un margine di un secondo su Bagnaia quando mancano 11 giri. Al giro successivo Bagnaia molla e perde altri 7 decimi, e restano in due per la vittoria, nonostante il calo di gomme colga anche loro, visto che il ritmo si alza di 3-4 decimi. Alle loro spalle Bastianini passa Binder e Morbidelli e si mette in quinta posizione, con Morbido che scivola in sesta. Al giro 20 di 27 Marquez annusa il codone di Martin e studia dove passarlo, mentre Bagnaia è ormai nella terra di nessuno, a 3'' dal duo di tesa e con 7'' abbondanti sul quarto. A 5 giri dalla fine Marquez sembra più vicino a Martin, che continua a girare su ritmi pazzeschi. L'attacco del campione arriva al giro 24, con Marquez che incrocia le traiettorie e lo beffa in curva 4. Martin resta incollato al connazionale e alla fine del rettilineo del traguardo si rimette davanti con una super staccata. 3 giri ancora e Marquez torna davanti mandando largo Martin! 2 giri ala fine, Martin ci riprova ma stavolta Marquez chiude. Martin, passato il furore, sembra ragionare e accontentarsi del secondo posto. E finisce così. Marquez trionfa, davanti a Martin e a Bagnaia, che negli ultimi giri ha passeggiato tanto che Di Giannantonio, che nel frattempo ha passato Bastianini e Binder, gli arriva a meno di 4''. Alle sue spalle Bastianini e Morbidelli, per un sestetto di Ducati davanti, settimo Binder (KTM), poi Vinales (Aprilia), Quartararo (Yamaha) e Raul Fernandez (Aprilia). Chiudono la zona punti Miller, Zarco, Rins, Marini e Marquez (Alex).

Risultati Gran Premio MotoGP Australia 2024

Victory by just under a second in the end



But the important finish, is @88jorgemartin's 2nd compared to @PeccoBagnaia's 3rd ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ktXDlYSpED — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/10/2024