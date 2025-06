MotoGP Aragona 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

Torna il motomondiale dopo una settimana di pausa con l'ottavo round stagionale, il Gran Premio d' Aragona sul circuito del Motorland Aragon di Alcañiz. Su una pista dove ha già vinto sei volte nella classe regina, l'ultima delle quali lo scorso anno in sella alla Ducati del team Gresini Racing, Marc Marquez proverà a rafforzare la sua leadership nella classifica iridata, che lo vede saldamente al comando davanti al fratello Alex Marquez. Ha già il sapore dell'ultima spiaggia, invece, il weekend di Francesco Bagnaia, staccatissimo e reduce da un fine settimana da incubo a Silverstone, dove oltre a non aver raccolto punti, non ha convinto neanche dal punto di vista prestazionale. Chi invece vorrà confermare quanto fatto vedere nel Regno Unito è Marco Bezzecchi, reduce da una vittoria eccezionale con l'Aprilia, mentre Ducati non vede per prima la bandiera a scacchi da due gare (avendo in Francia vinto la Honda di Johann Zarco a Le Mans). A candidarsi al podio, dunque, gli altri tre alfieri di Borgo Panigale: Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, mentre non si possono sottovalutarela Yamaha di Fabio Quartararo e le KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per seguire per intero il weekend della MotoGP in Aragona, dal venerdì alla domenica.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 giugno

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 7 giugno

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint: 15:00

Domenica 8 giugno

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 7 giugno

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta)

Domenica 8 giugno

Gara Moto3: 14.00 (differita)

Gara Moto2: 15.20 (differita)

Gara MotoGP: 17.00 (differita)

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il MotorLand Aragon da 5,077 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 4 complici le 10 frenate, di cui 3 della categoria Hard, 3 Medium e 4 Light. I freni vengono utilizzati per 30 secondi e mezzo al giro, pari al 29 per cento della gara. Solo in un punto la decelerazione supera i 190 km/h.

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

La curva più dura del MotorLand Aragon per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 293 km/h a 93 km/h in 4,7 secondi in cui percorrono 234 metri grazie al carico di 4,9 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo tocca i 10,6 bar ma la temperatura dei dischi in carbonio supera di poco i 500°C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 6 giugno: per lo più nuvoloso; temperatura 18°-31°; precipitazioni 20%; umidità 50%

Sabato 7 giugno: soleggiato; temperatura 17°-33°; precipitazioni 0%; umidità 43%

Domenica 8 giugno: soleggiato; temperatura 14°-29°; precipitazioni 0%; umidità 37%

